В Ливии в результате авиаудара, нанесенного по расположенному в пригороде столицы страны Триполи центру содержания мигрантов погибли 40 человек, еще 80 получили ранения.

В Ливии в результате авиаудара, нанесенного по расположенному в пригороде столицы страны Триполи центру содержания мигрантов погибли 40 человек, еще 80 получили ранения. Как утверждают представители подвергшегося авианалету объекта, за нападением стоят силы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.Как сообщалось, в настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией, напоминает ТАСС.В начале апреля текущего года фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий в стране погибли более 750 человек, свыше 4,4 тысячи получили ранения.