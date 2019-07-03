В последнее время Влад Кадони все чаще сует свой нос в мир моды. Он решил, что может беспрепятственно высказывать свое мнение, относительно внешнего вида звезд. На этот раз в поле его зрения попала актриса Нонна Гришаева.

В последнее время Влад Кадони все чаще сует свой нос в мир моды. Он решил, что может беспрепятственно высказывать свое мнение, относительно внешнего вида звезд. На этот раз в поле его зрения попала актриса Нонна Гришаева.Участник "Битвы экстрасенсов", проанализировав наряд пародистки с открытия сочинского кинофестиваля "Кинотавр 2019", заявил, что она похожа на рыбу-клоуна. По его мнению, платье очень пестрит – слишком много ярких деталей.Несмотря на отвратительный лук, снисходительный Кадони все же отметил, что в целом Гришаева выглядит хорошо. Но это лишь благодаря своей внешностью. Он считает, что Нонне удалось сохранить легкость, женственность и привлекательность."Аплодисменты не только за смелость, но и за успех! Рисковать можно и нужно, однако тонко и с умом", – высказался прославленный критик.Также внимание черного мага привлекли и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Наталья Рудова и Анна Семенович. Обеим досталось в значительной степени больше, чем миловидной Нонне.В амплуа звезды "Универа" Влад одобрил лишь сумочку и сапоги. Платье же ему совершенно не понравилось. По его мнению, оно лишь визуально добавило роста."Ощущение, что донашивает за сестрой", – презренно отметил экс-ведущий "Дома-2".На счет бывшей солистки группы "Блестящие" Кадони заявил, что та надела на себя сразу два неудачных наряда. Ей стоило бы скрыть руки и избежать облегающих вещей. "Оголила все недостатки и спрятала достоинства", – прокомментировал черный маг наряд Семенович.