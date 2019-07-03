Саша Савельева совсем недавно впервые стала мамой. В промежутках между ухаживанием за новорожденным, певица делится разнообразными снимками в своем Instagram-аккаунте. На этот раз в Сети оказалось довольно откровенное фото.

Саша Савельева совсем недавно впервые стала мамой. В промежутках между ухаживанием за новорожденным, певица делится разнообразными снимками в своем Instagram-аккаунте. На этот раз в Сети оказалось довольно откровенное фото.В кадре экс-солистка группы "Фабрика" позирует в белье от знаменитого бренда Calvin Clein и кардигане из крупной вязки. "Похолодало. Чем спасаетесь?", – поинтересовалась новоиспеченная мама у своих подписчиков.Конечно, многие проигнорировали ее вопрос, зато оскорблений посыпалось столько, что не счесть. "Как тебе не надоело себя показывать? Серая мышь!", "Санек, когда петь научишься? Или так и закончишь карьеру, не научившись?", "Неудачное фото. Как-будто неделю в запое была", "Вид алкоголички!", "Вернитесь в блонди, а то совсем потухли", – не унимались злопыхатели.Некоторые, наоборот, поддержали звезду и отметили ее прекрасное состояние фигуры после родов. "Хорошенькая! И грудь шикарная!", "Красавица!", "Вы прекрасны!", – писали восторженные поклонники.Также многих интересовал вопрос, как к таким откровенным снимкам относится супруг Савельевой. Поэтому они, не стесняясь, спрашивали прямо в лоб."Муж позволяет?", -полюбопытствовала пользователь сети.Напомним, Саша Савельева родила сына от Кирилла Сафонова в конце марта этого года. Недавно певица заявила, что решила покинуть группу "Фабрика" и посвятить себя семье. Ее супруг взял декретный отпуск – он намерен активно помогать жене и разделить с ней родительские обязанности.