В Кубке Америки по футболу этим утром определился первый финалист. Встречались самые популярные сборные Нового света - Бразилия и Аргентина. И скептики, предрекавшие фиаско аргентинцам, оказались в очередной раз правы.

В Кубке Америки по футболу этим утром определился первый финалист. Встречались самые популярные сборные Нового света — Бразилия и Аргентина. И скептики, предрекавшие фиаско аргентинцам, оказались в очередной раз правы.Сборная Бразилии выиграла 2:0. Счет во встрече открыл Габриэл Жезус с передачи Роберту Фирмину, а в середине второго тайма Фирмину забил с передачи Жезуса. В отсутствие своей капризной звезды Неймара, пропускающего турнир из-за травмы, бразильцы смотрелись целостнее и уверенно довели матч до победы, не позволив соперникам создать ничего опасного у ворота голкипера "Ливерпуля" Алисона — за исключением удара со штрафного Лионеля Месси.Бразилия торжествует, Аргентина привыкает проигрывать от турнира к турниру.Бразильские болельщики перед полуфинальным матчем их команды с Аргентиной не давали спать игрокам соперника, сообщает телеканал "Россия 24". Через час после полуночи перед отелем Radisson Blu Savassi в Белу-Оризонти они взорвали три фейерверка с перерывом в 20 минут. Впоследствии фанаты начали звонить по номерам телефонов гостиницы, где жили игроки сборной Аргентины.Завтра состоится второй полуфинал Чили — Перу. Финал пройдет 7 июля. А 6-го будет сыгран матч за третье место.Сборная Чили выиграла два последних Кубка Америки и в матче с Перу она очевидный фаворит. Хотя именно перуанцы преподнесли главный пока главный сюрприз на турнире, выбив в четвертьфинале сборную Уругвая, считавшуюся одним из главных претендентов на титул. Ту победу, кстати, игроки сборной Перу посвятили нападающему "Локомотива" Джеферсону Фарфану, который из-за травмы досрочно покинул расположение команды и следит за ходом турнира по телевизору.