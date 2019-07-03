Теперь мужчинам грозит до 5-ти лет лишения свободы
Теперь мужчинам грозит до 5-ти лет лишения свободы
Двух жителей Коврова обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Обвиняемые работали на одном из местных предприятий и имели доступ к энергетическому оборудованию. Несколько дней подряд они воровали светодиодные светильники, которые хранились на складе. Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей.
Злоумышленников поймали. Они во всем признались.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 5-ти лет лишения свободы.