Теперь мужчинам грозит до 5-ти лет лишения свободы

Теперь мужчинам грозит до 5-ти лет лишения свободыДвух жителей Коврова обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Обвиняемые работали на одном из местных предприятий и имели доступ к энергетическому оборудованию. Несколько дней подряд они воровали светодиодные светильники, которые хранились на складе. Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей.Злоумышленников поймали. Они во всем признались.Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 5-ти лет лишения свободы.