Единая Россия добилась внесения в Госдуму федерального закона, закрепляющего общероссийскую электронную очередь для записи в детсады, действующую с 2014 года. Об этом заявила депутат нижней палаты, координатор партийного проекта ЕР Новая школа Алена Аршинова.
"Единая Россия" добилась внесения в Госдуму федерального закона, закрепляющего общероссийскую электронную очередь для записи в детсады, действующую с 2014 года. Об этом заявила депутат нижней палаты, координатор партийного проекта "ЕР" "Новая школа" Алена Аршинова.
Поправки о законодательном закреплении единой электронной
очереди подготовило правительство. В осеннюю сессию Госдумы единороссы будут
добиваться законодательного регулирования электронной очереди в школы.
"С вводом единой федеральной электронной очереди для
записи детей в детские сады многие проблемы, в том числе связанные с
коррупционными схемами, многочасовыми очередями, с неравномерностью
заполняемости мест, удалось решить", – отметила Аршинова.
По ее словам, законодательное закрепление сделает систему
стабильнее, а ее функционирование эффективнее. Парламентарий напомнила, что
единороссы неоднократно поднимали вопрос о введении электронной записи в первые
классы школ.
Аршинова отметила, что ежегодно с 1 февраля, когда
начинается запись детей в первый класс, в регионах образовываются многочасовые "живые"
очереди. Родители вынуждены часами стоять на морозе и мерзнуть, иногда доходило до
потасовок.
"Для разрешения данной ситуации целесообразно распространить
концепцию внесенного законопроекта об информационной системе доступности
дошкольного образования и на запись детей в первые классы школ", – сказала
парламентарий.
Единая федеральная электронная очередь для записи в детсады была введена с 1 апреля 2014 года по инициативе "ЕР". Перед этим партийцы провели проверки в регионах. Единороссы следили за системой
единой электронной очереди после ее запуска, выявляли ее проблемы, добивались
их устранения.
Партпроект "Единой России" "Новая
школа" нацелен на поддержку общего, среднего, высшего, а также
дополнительного образования. Партийцы содействуют строительству школ,
капитальному ремонту учебных заведений, занимаются повышением престижа
и статуса профессии учителя. Также единороссы держат на контроле качество и
доступность дошкольного образования.