Единая Россия добилась внесения в Госдуму федерального закона, закрепляющего общероссийскую электронную очередь для записи в детсады, действующую с 2014 года. Об этом заявила депутат нижней палаты, координатор партийного проекта ЕР Новая школа Алена Аршинова.

"Единая Россия" добилась внесения в Госдуму федерального закона, закрепляющего общероссийскую электронную очередь для записи в детсады, действующую с 2014 года. Об этом заявила депутат нижней палаты, координатор партийного проекта "ЕР" "Новая школа" Алена Аршинова.Поправки о законодательном закреплении единой электроннойочереди подготовило правительство. В осеннюю сессию Госдумы единороссы будутдобиваться законодательного регулирования электронной очереди в школы."С вводом единой федеральной электронной очереди длязаписи детей в детские сады многие проблемы, в том числе связанные скоррупционными схемами, многочасовыми очередями, с неравномерностьюзаполняемости мест, удалось решить", – отметила Аршинова.По ее словам, законодательное закрепление сделает системустабильнее, а ее функционирование эффективнее. Парламентарий напомнила, чтоединороссы неоднократно поднимали вопрос о введении электронной записи в первыеклассы школ.Аршинова отметила, что ежегодно с 1 февраля, когданачинается запись детей в первый класс, в регионах образовываются многочасовые "живые"очереди. Родители вынуждены часами стоять на морозе и мерзнуть, иногда доходило допотасовок."Для разрешения данной ситуации целесообразно распространитьконцепцию внесенного законопроекта об информационной системе доступностидошкольного образования и на запись детей в первые классы школ", – сказалапарламентарий.Единая федеральная электронная очередь для записи в детсады была введена с 1 апреля 2014 года по инициативе "ЕР". Перед этим партийцы провели проверки в регионах. Единороссы следили за системойединой электронной очереди после ее запуска, выявляли ее проблемы, добивалисьих устранения.Партпроект "Единой России" "Новаяшкола" нацелен на поддержку общего, среднего, высшего, а такжедополнительного образования. Партийцы содействуют строительству школ,капитальному ремонту учебных заведений, занимаются повышением престижаи статуса профессии учителя. Также единороссы держат на контроле качество идоступность дошкольного образования.