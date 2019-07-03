Найдены живыми пятеро пропавших во время наводнения в Иркутской области. Поиски еще восьми - продолжаются.

Найдены живыми пятеро пропавших во время наводнения в Иркутской области. Поиски еще восьми — продолжаются.Число погибших остается прежним — 18 человек, отмечает телеканал "Россия 24". Уровень рек постепенно снижается. За минувшие сутки вода ушла из 11 поселений. По данным регионального МЧС, подтопленными остаются более трех тысяч домов. В них проживает более 8 тысяч человек. Подтопленными также остаются пять социальных объектов и 10 участков дорог. Разрушено 12 мостов. С 27 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные дожди. Второй волны наводнения синоптики не ожидают.