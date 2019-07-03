Ведущий Дома‑2 Влад Кадони оценил наряд певицы на церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ 2019. Он уверен, что Анна Семенович выглядела неудачно.

Ведущий "Дома‑2" Влад Кадони оценил нарядпевицы на церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ 2019. Он уверен, что АннаСеменович выглядела неудачно.По мнению телеведущего, знаменитость наделана светское мероприятие сразу два наряда, которые ей не подходят. Так, АннаСеменович появилась на Премии МУЗ-ТВ 2019 в ярко-красномполу-платье с декольте, без рукавов и вырезом. Вторая часть ее оригинальногокостюма состояла из брюк и пиджака."Оголила все недостатки и спрятала достоинства. Анне нужно скрывать руки иизбегать облегающих вещей", – цитирует Влада Кадони . По его словам, "концепция должна биться с внешностью". "А здесь,если бы даже костюм и платье были полноценными, не подошли бы оба. Надеть насебя сразу два неудачных наряда – это нечто", – заключил телеведущий.Сама телеведущая ранее выкладывала свои фотос Премии МУЗ-ТВ 2019 на своей странице в Instagram. "Любимые, спасибо, что оценили мой образ подостоинству, над ним работала целая команда… Вам понравился мой костюм "мужское-женское"?Мне кажется, было необычно", – написала в своем микроблоге. Многимпоклонникам выбор исполнительницы пришелся по душе."Наряд просто бомба!","Ну, в таком наряде приходи и забирай любую тарелку!", "Мне очень понравилсякостюм", "Наряд супер-классный!!!", "Шикарная Аня, можно говоритькак про Мерлин Монро: камера вас любит, каждый жест, каждый взгляд идеальны",– высказались фолловеры . Но были и те, кому стиль певицыпоказался слишком экстравагантным.