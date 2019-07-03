Ведущий Дома‑2 Влад Кадони оценил наряд
певицы на церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ 2019. Он уверен, что Анна
Семенович выглядела неудачно.
Ведущий "Дома‑2" Влад Кадони оценил наряд
певицы на церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ 2019. Он уверен, что Анна
Семенович выглядела неудачно.
По мнению телеведущего, знаменитость надела
на светское мероприятие сразу два наряда, которые ей не подходят. Так, Анна
Семенович появилась на Премии МУЗ-ТВ 2019 в ярко-красном
полу-платье с декольте, без рукавов и вырезом. Вторая часть ее оригинального
костюма состояла из брюк и пиджака.
"Оголила все недостатки и спрятала достоинства. Анне нужно скрывать руки и
избегать облегающих вещей", – цитирует Влада Кадони . По его словам, "концепция должна биться с внешностью". "А здесь,
если бы даже костюм и платье были полноценными, не подошли бы оба. Надеть на
себя сразу два неудачных наряда – это нечто", – заключил телеведущий.
Сама телеведущая ранее выкладывала свои фото
с Премии МУЗ-ТВ 2019 на своей странице в Instagram. "Любимые, спасибо, что оценили мой образ по
достоинству, над ним работала целая команда… Вам понравился мой костюм "мужское-женское"?
Мне кажется, было необычно", – написала в своем микроблоге. Многим
поклонникам выбор исполнительницы пришелся по душе.
"Наряд просто бомба!",
"Ну, в таком наряде приходи и забирай любую тарелку!", "Мне очень понравился
костюм", "Наряд супер-классный!!!", "Шикарная Аня, можно говорить
как про Мерлин Монро: камера вас любит, каждый жест, каждый взгляд идеальны",
– высказались фолловеры . Но были и те, кому стиль певицы
показался слишком экстравагантным.