После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк ведет очень активную социальную жизнь. Модель стала чаще появляться в откровенных нарядах.

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк ведет очень активную социальную жизнь. Модель стала чаще появляться в откровенных нарядах.По всей видимости, звезда хочет заставить экс-возлюбленного немного пострадать. На днях папарацци заметили на безымянном пальце российской актрисы обручальное кольцо.Журналисты застукали Ирину вблизи ее апартаментов в фешенебельном районе Нью-Йорка. На руках она держала их с Брэдли двухлетнюю дочь Лею. Сложно было не обратить внимание на пальцы светской дивы, на которых красовались броские аксессуары.Обручальное кольцо вызвало волну сплетен. "Уж не хочет ли Ирина сказать, что она снова обручена? И если да, то с кем?" – всполошились поклонники Шейк.Как утверждают "7Дней", модель просто хочет заставить Купера ревновать. Она регулярно выставляет провокационные фотографии, на которых запечатлена в мини-юбках, а пару недель назад опубликовала снимок, на котором красуется в купальнике на фоне красочного пейзажа.Кроме того, на днях ее запечатлели среди брутальных загорелых мужчин. В довольно большой компании красавцев Ирина была единственной девушкой.