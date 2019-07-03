На юго-запад Японии обрушились ливневые дожди, которые, как ожидается, не прекратятся до конца текущей недели, а в ближайшие сутки в этом регионе может выпасть до 900 миллиметров осадков. В связи с ударом стихии приказы об экстренной эвакуации получили почти 760 тысяч человек.

На юго-запад Японии обрушились ливневые дожди, которые, как ожидается, не прекратятся до конца текущей недели, а в ближайшие сутки в этом регионе может выпасть до 900 миллиметров осадков.В связи с ударом стихии приказы об экстренной эвакуации получило население городов Кагосима, Амакуса и Айра на острове Кюсю общей численностью почти 760 тысяч человек, так как существует реальная угроза жизни и безопасности людей, передает ТАСС. Эвакуированным предписано немедленно укрыться в расположенных на возвышенностях школах и муниципальных учреждениях.