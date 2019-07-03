Актер стал гостем программы Судьба человека на телеканале Россия-1. Дмитрий Орлов рассказал об опасной операции, которую недавно перенес.

Актер стал гостем программы "Судьбачеловека" на телеканале "Россия-1". Дмитрий Орлов рассказал об опасной операции,которую недавно перенес.Артист сообщил,что врачи не озвучивали ему диагноз. Он понимал, что может не проснуться посленаркоза."Я знал, что меняразрежут, а вот проснусь я или нет – было непонятно. В этот момент моя нынешняясупруга Наталья заговорила о браке. Я понял, что не могу уйти из жизни ипредать дочь, всех своих любимых людей", – поделился Дмитрий Орлов. Вскоре послеоперации они поженились с возлюбленной.Актер отметил, что с будущей женой познакомился вклинике, когда пришел делать укол. Она тогда работала медсестрой. Некотороевремя девушка не верила в серьезность его намерений, считая, что Дмитрий Орловженат на актрисе Ирине Пеговой. Вскоре он объяснил, что уже развелся.Актер уточнил, что разошелся с супругой из-за своего пристрастие калкоголю. "У меня был какой-то заезд по алкашне… Да. Я был алкашом. Могуоб этом смело заявить. И это стало одной из важных причин при нашемрасставании", – признался Дмитрий Орлов.По словам Дмитрия Орлова, Наталья вошла в его жизнь,как богиня. Артист признался, что понял, что любовь – это когда сидишь счеловеком на кухне и просто о чем-то разговариваешь. "Я был очарован Наташей",– отметил он.также сообщил, что сейчас они с женоймечтают о детях. В настоящее время они с супругой живут в Ессентуках. "Теперьтам мой дом", – заявил актер.