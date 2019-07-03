Актер стал гостем программы Судьба
человека на телеканале Россия-1. Дмитрий Орлов рассказал об опасной операции,
которую недавно перенес.
Актер стал гостем программы "Судьба
человека" на телеканале "Россия-1". Дмитрий Орлов рассказал об опасной операции,
которую недавно перенес.
Артист сообщил,
что врачи не озвучивали ему диагноз. Он понимал, что может не проснуться после
наркоза.
"Я знал, что меня
разрежут, а вот проснусь я или нет – было непонятно. В этот момент моя нынешняя
супруга Наталья заговорила о браке. Я понял, что не могу уйти из жизни и
предать дочь, всех своих любимых людей", – поделился Дмитрий Орлов. Вскоре после
операции они поженились с возлюбленной.
Актер отметил, что с будущей женой познакомился в
клинике, когда пришел делать укол. Она тогда работала медсестрой. Некоторое
время девушка не верила в серьезность его намерений, считая, что Дмитрий Орлов
женат на актрисе Ирине Пеговой. Вскоре он объяснил, что уже развелся.
Актер уточнил, что разошелся с супругой из-за своего пристрастие к
алкоголю. "У меня был какой-то заезд по алкашне… Да. Я был алкашом. Могу
об этом смело заявить. И это стало одной из важных причин при нашем
расставании", – признался Дмитрий Орлов.
По словам Дмитрия Орлова, Наталья вошла в его жизнь,
как богиня. Артист признался, что понял, что любовь – это когда сидишь с
человеком на кухне и просто о чем-то разговариваешь. "Я был очарован Наташей",
– отметил он.
также сообщил, что сейчас они с женой
мечтают о детях. В настоящее время они с супругой живут в Ессентуках. "Теперь
там мой дом", – заявил актер.