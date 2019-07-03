Рэпер A$AP Rocky прибыл в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion. Для разминки перед концертом музыкант с командой сопровождающих напали на прохожего на улице Стокгольма.

Рэпер A$AP Rocky прибыл в Швецию, чтобы выступить нахип-хоп-фестивале Smash х Stadion. Для разминки перед концертом музыкант скомандой сопровождающих напали на прохожего на улице Стокгольма.Рэпер A$AP Rocky прогуливался по шведкой столице, когда кнему и его друзьям подошли двое парней. Позже сообщалось, что речь шла о якобысломанных наушниках. Так или иначе, дело дошло до драки – точнее, избиения.Прохожий оказался на мостовой, его здорово избили.Дожидаться приезда полиции не стал – всякоманда организованно ретировалась с места схватки. Все происходящее снимали накамеру поклонницы музыканта: за кадром слышны их восхищенные реплики, передает TMZ.com.