Рэпер A$AP Rocky прибыл в Швецию, чтобы выступить на
хип-хоп-фестивале Smash х Stadion. Для разминки перед концертом музыкант с
командой сопровождающих напали на прохожего на улице Стокгольма.
Рэпер A$AP Rocky прибыл в Швецию, чтобы выступить на
хип-хоп-фестивале Smash х Stadion. Для разминки перед концертом музыкант с
командой сопровождающих напали на прохожего на улице Стокгольма.
Рэпер A$AP Rocky прогуливался по шведкой столице, когда к
нему и его друзьям подошли двое парней. Позже сообщалось, что речь шла о якобы
сломанных наушниках. Так или иначе, дело дошло до драки – точнее, избиения.
Прохожий оказался на мостовой, его здорово избили.
Дожидаться приезда полиции не стал – вся
команда организованно ретировалась с места схватки. Все происходящее снимали на
камеру поклонницы музыканта: за кадром слышны их восхищенные реплики, передает TMZ.com.