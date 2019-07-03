В ходе состоявшегося во вторник в Торонто совместного брифинга с Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украина добавлена в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие.

В ходе состоявшегося во вторник в Торонто совместного брифинга с Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украина добавлена в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие.По словам главы кабинета, со стороны канадских компаний уже есть инвестиции в производство на Украине боеприпасов, Канада помогает обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих, сообщает ТАСС.В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято принципиальное решение относительно возможности поставок Канадой Украине оборонительного оружия и новейшей военной техники. По его словам, достигнута договоренность о поставках бронетехники и о том, что сотрудничество в этой сфере будет развиваться. При этом детали достигнутых договоренностей Владимир Зеленский обнародовать не стал, предложив дождаться подписания соглашения, передает "Интерфакс".