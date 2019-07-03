Имя режиссера Василия Панина хорошо известно зрителям. Он поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. И прожил долгую жизнь. На 83-м году его сердце остановилось

Имя режиссера Василия Панина хорошо известно зрителям. Он поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. И прожил долгую жизнь. На 83-м году его сердце остановилосьВасилий Панин окончил актерский факультет Московского театрального училища им. Щепкина, потом учился в ГИТИСе и на Высших курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. Он снял такие фильмы, как "Человек на полустанке" (1983), "Исчадье ада" (1991), "Ночь на кордоне" (2001) и другие.В Союзе кинематографистов России говорят, что отечественное кино осиротело со смертью Панина.НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ