Каждый клиент сможет приобрести не более 10 билетов со скидкой на одну карту

Каждый клиент сможет приобрести не более 10 билетов со скидкой на одну картуДо 29 сентября 2019 года включительно владельцы карт банка ВТБ могут приобрести билеты на российский этап Формулы 1 со скидкой 10%.Для получения скидки необходимо при покупке билетов через промо-страницу ввести первые 6 цифр номера карты в специальном поле. В случае если клиент приобретает билеты в одной из официальных касс мероприятия или обращается в call-центр организатора, первые 6 цифр номера карты необходимо сообщить сотруднику и получить скидку 10%. Каждый клиент сможет приобрести не более 10 билетов со скидкой на одну карту.Прием заявок будет осуществляться до 8 августа 2019 года.