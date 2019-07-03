В среду, 3 июля, утром по местному времени расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров над уровнем моря, шлейф от которого распространился в юго-восточном направлении.

В среду, 3 июля, утром по местному времени расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров над уровнем моря, шлейф от которого распространился в юго-восточном направлении.Ключевской — самый высокий действующий вулкан на континенте, высота которого составляет 4750 метров, напоминает ТАСС. Последнее его извержение происходило летом 2018 года. Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, расположенный в 30 километрах от его подножия.