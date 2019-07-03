Марина Хлебникова в тяжелом психологическом и физическом
состоянии. Если не принять экстренных мер, последствия могут быть самые
тяжелые, предупреждает певицу таролог Натали Мак.
Марина Хлебникова в тяжелом психологическом и физическом
состоянии. Если не принять экстренных мер, последствия могут быть самые
тяжелые, предупреждает певицу таролог Натали Мак.
Марина Хлебникова напугала народ своим болезненным видом,
появившись недавно на шоу Андрея Малахова. Многие решили, что у исхудавшей
певицы проблемы с алкоголем – однако сама артистка это отрицает. И все же
эксперты склоняются к тому, что причина плохого состояния Марины – зависимость.
"Прогноз карт Таро показал следующее: на данный период
времени Марина действительно находится в тяжелом психологическом кризисе. Ее
сознание "затуманено" – а такое бывает лишь при алкогольной или
наркотической зависимости. Также стоит отметить, что ее будто преследуют
панические атаки, состояние приближенное к этому", – прокомментировала
болезненный вид артистки "Дням.Ру" .
Эксперт считает, что все решится в ближайшие полгода.
"Сердечно-сосудистая система сильно пострадает или ослабнет, состояние
будет колебаться. Если не будет предпринято серьезных действий по
"вытаскиванию" из этого состояния – с вероятностью 80%
может ожидать летальный исход. Ближайшие пол года – решающие для ее
состояния и того, что она с собой делает", – уверена Мак.
Напомним – после появления на телеэкране
некоторые представители шоу-бизнеса резко высказывались об алкогольной
зависимости певицы. Другие же призывали не критиковать артистку, а помочь ей
избавиться от пагубного пристрастия.