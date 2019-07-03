Марина Хлебникова в тяжелом психологическом и физическом состоянии. Если не принять экстренных мер, последствия могут быть самые тяжелые, предупреждает певицу таролог Натали Мак.

Марина Хлебникова в тяжелом психологическом и физическомсостоянии. Если не принять экстренных мер, последствия могут быть самыетяжелые, предупреждает певицу таролог Натали Мак.Марина Хлебникова напугала народ своим болезненным видом,появившись недавно на шоу Андрея Малахова. Многие решили, что у исхудавшейпевицы проблемы с алкоголем – однако сама артистка это отрицает. И все жеэксперты склоняются к тому, что причина плохого состояния Марины – зависимость."Прогноз карт Таро показал следующее: на данный периодвремени Марина действительно находится в тяжелом психологическом кризисе. Еесознание "затуманено" – а такое бывает лишь при алкогольной илинаркотической зависимости. Также стоит отметить, что ее будто преследуютпанические атаки, состояние приближенное к этому", – прокомментировалаболезненный вид артистки "Дням.Ру" .Эксперт считает, что все решится в ближайшие полгода."Сердечно-сосудистая система сильно пострадает или ослабнет, состояниебудет колебаться. Если не будет предпринято серьезных действий по"вытаскиванию" из этого состояния – с вероятностью 80%может ожидать летальный исход. Ближайшие пол года – решающие для еесостояния и того, что она с собой делает", – уверена Мак.Напомним – после появления на телеэкраненекоторые представители шоу-бизнеса резко высказывались об алкогольнойзависимости певицы. Другие же призывали не критиковать артистку, а помочь ейизбавиться от пагубного пристрастия.