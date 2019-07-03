Андрей Разин вспомнил о роли Леры Кудрявцевой и Анфисы Чеховой в судьбе Ласкового мая. Продюсер признался: он очень хотел бы, чтобы пути музыкантов и этих женщин никогда не пересекались.

Андрей Разин вспомнил о роли Леры Кудрявцевой и АнфисыЧеховой в судьбе "Ласкового мая". Продюсер признался: он очень хотелбы, чтобы пути музыкантов и этих женщин никогда не пересекались.Андрей Разин опубликовал архивный ролик на своей странице в Instagram. На видеозаписитрио будущих звезд исполняет в караоке хит "Ласкового мая" – песню"Белые розы". Поют Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Юлия Началова.В подписи к посту Андрей Разин признался, что из этой троицытеплые чувства испытывал только к Началовой. ""Из всей этой компанииобожаю только Юлечку Началову. Остальные столько горя принесли группе "Ласковыймай", что лучше бы вообще не пели и оставили нас в покое", – написалпродюсер.Примечательно, что Кудрявцеву упоминает в своихпостах недобрым словом не впервые. Недавно продюсер рассказал, что Лера вмолодости плотно общалась с группой "Ласковый май", у нее был роман с одним из музыкантов. Крометого, Разин обвинил телеведущую в занятии проституцией – но позже удалил свойпост.Об Анфисе Чеховой до сих пор ничего нерассказывал – да и теперь подробностей ее общения с "Ласковым маем"не привел. Предположительно, у телеведущей– как и у Кудрявцевой – был опыт "плотного общения" с кем-либоиз музыкантов группы.