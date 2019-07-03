Андрей Разин вспомнил о роли Леры Кудрявцевой и Анфисы
Чеховой в судьбе Ласкового мая. Продюсер признался: он очень хотел
бы, чтобы пути музыкантов и этих женщин никогда не пересекались.
Андрей Разин вспомнил о роли Леры Кудрявцевой и Анфисы
Чеховой в судьбе "Ласкового мая". Продюсер признался: он очень хотел
бы, чтобы пути музыкантов и этих женщин никогда не пересекались.
Андрей Разин опубликовал архивный ролик на своей странице в Instagram. На видеозаписи
трио будущих звезд исполняет в караоке хит "Ласкового мая" – песню
"Белые розы". Поют Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Юлия Началова.
В подписи к посту Андрей Разин признался, что из этой троицы
теплые чувства испытывал только к Началовой. ""Из всей этой компании
обожаю только Юлечку Началову. Остальные столько горя принесли группе "Ласковый
май", что лучше бы вообще не пели и оставили нас в покое", – написал
продюсер.
Примечательно, что Кудрявцеву упоминает в своих
постах недобрым словом не впервые. Недавно продюсер рассказал, что Лера в
молодости плотно общалась с группой "Ласковый май", у нее был роман с одним из музыкантов. Кроме
того, Разин обвинил телеведущую в занятии проституцией – но позже удалил свой
пост.
Об Анфисе Чеховой до сих пор ничего не
рассказывал – да и теперь подробностей ее общения с "Ласковым маем"
не привел. Предположительно, у телеведущей
– как и у Кудрявцевой – был опыт "плотного общения" с кем-либо
из музыкантов группы.