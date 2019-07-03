Антон и Виктория Макарские считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако недавно артистка откровенно рассказала о решении уйти от актера, а теперь обнародовала фото, на котором продемонстрировала беременный живот.

Антон и Виктория Макарские считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако недавно артистка откровенно рассказала о решении уйти от актера, а теперь обнародовала фото, на котором продемонстрировала беременный живот.Снимок Виктория Макарская выложила у себя в Instagram-аккаунте. На фотографии популярная актриса и певица запечатлена в белом платье без рукавов с завышенной талией и распущенными волосами. Артистка приняла такую позу, в которой выставила вперед большой живот. "Кто помнит меня такой, какой я была 7 лет назад?:))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к обрадовавшимся подписчикам Виктория Макарская.Актриса остудила поклонников, признавшись, что это архивный снимок. "1.Фото сделано в Израиле, 2012 год 2. В животике Машенька... 3. Третьего очень хотим... 4. Нет, пока не беременная..." – ответила сразу на все возможные вопросы артистка.Отметим, что сегодня, 3 июля, годовщина свадьбы Виктории и Антона Макарских. Пара оформила отношения в 2003 году в Грибоедовском загсе Москвы. "Виктория Морозова официально стала Макарской:) на вопрос сотрудницы ЗАГСа:– "Согласен ли жених?", бодренько сказал "Да!", а я просто пританцовывала от красоты момента, пока звучал подчеркнуто манерный вопрос:– "Ответ невееееесты?" Подружка Эвелина @bledans выдала каламбур "Ответ невееее.... рный!" Мы радостно засмеялись и.... срослись:)" – рассказала Виктория.Ранее в интервью Макарские признались, что их отношения не всегда были ровными и счастливыми. Влюбленные не раз принимали решение об уходе. "У него просто невозможный характер. Именно поэтому однажды я тоже хотела уйти. Антона не выдерживает даже собственная мама. Помню, как она сказала мужу: "Если Вика от тебя уйдет, я тоже уйду", – рассказала .