В громком деле появились новые подробности. Представитель народов манси Валерий Анямов разгадал загадку на перевале Дятлова, которую до этого никто сделать не мог.

В громком делепоявились новые подробности. Представитель народов манси Валерий Анямов разгадалзагадку на перевале Дятлова, которую до этого никто сделать не мог.Анямов принялучастие в эфире телешоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым на Первом канале. Онопроверг версию о том, что мансийцы могли быть причастны к гибели студентов изгруппы Дятлова.По словам Анямова, представителей мансийцев в то времяв тех местах быть не могло, поскольку им не на кого былоохотиться. В ходе передачи он рассказал, что означают непонятные рисунки —черточки и загогулины на деревьях.Мансиецотметил, что три черточки на стволе означают, что там когда-то были тричеловека. "Второй знак – родовой, то есть это были мои родственники – Анямовы.Три черточки внизу – это три собаки, которые были с охотниками", – пояснил он.Напомним, группа Дятлова погибла в ночь с 1 на 2февраля 1959 года на горе Холатчахль при таинственных обстоятельствах. Новаяволна интереса к этой теме возникла после того, как 1 февраля 2019 годаГенпрокуратура России объявила о проведении проверки по делу ,результаты которой и будут оглашены в конце лета.По одной из версий Следственного комитета России (СКР),туристов вынудила выбежать из палатки снежная лавина, а затем им не удалось вернутьсяобратно. Среди официальных версий также рассматриваются ураган и сход снежныхплит. При этом полностью исключается криминальная версия. Однако многиеобыватели считают, что люди на погибли насильственной смертью.