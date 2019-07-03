В громком деле
появились новые подробности. Представитель народов манси Валерий Анямов разгадал
загадку на перевале Дятлова, которую до этого никто сделать не мог.
В громком деле
появились новые подробности. Представитель народов манси Валерий Анямов разгадал
загадку на перевале Дятлова, которую до этого никто сделать не мог.
Анямов принял
участие в эфире телешоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым на Первом канале. Он
опроверг версию о том, что мансийцы могли быть причастны к гибели студентов из
группы Дятлова.
По словам Анямова, представителей мансийцев в то время
в тех местах быть не могло, поскольку им не на кого было
охотиться. В ходе передачи он рассказал, что означают непонятные рисунки —
черточки и загогулины на деревьях.
Мансиец
отметил, что три черточки на стволе означают, что там когда-то были три
человека. "Второй знак – родовой, то есть это были мои родственники – Анямовы.
Три черточки внизу – это три собаки, которые были с охотниками", – пояснил он.
Напомним, группа Дятлова погибла в ночь с 1 на 2
февраля 1959 года на горе Холатчахль при таинственных обстоятельствах. Новая
волна интереса к этой теме возникла после того, как 1 февраля 2019 года
Генпрокуратура России объявила о проведении проверки по делу ,
результаты которой и будут оглашены в конце лета.
По одной из версий Следственного комитета России (СКР),
туристов вынудила выбежать из палатки снежная лавина, а затем им не удалось вернуться
обратно. Среди официальных версий также рассматриваются ураган и сход снежных
плит. При этом полностью исключается криминальная версия. Однако многие
обыватели считают, что люди на погибли насильственной смертью.