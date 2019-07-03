Российская теннисистка Мария Шарапова, не сумевшая из-за травмы доиграть матч первого круга Уимблдонского турнира против француженки Полин Пармантье, заявила, что не собирается завершать теннисную карьеру, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Российская теннисистка Мария Шарапова, не сумевшая из-за травмы доиграть матч первого круга Уимблдонского турнира против француженки Полин Пармантье, заявила, что не собирается завершать теннисную карьеру, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем."Во втором сете прежние проблемы с сухожилием левого предплечья, к сожалению, дали о себе знать. Это было действительно больно, поэтому я и завершила матч досрочно", – приводит слова Шараповой издание Metro."В последнее время у меня хватало травм. Но я не хочу уходить из спорта. У меня сохранилась страсть к теннису. Я люблю то, чем занимаюсь", – добавила теннисистка.Напомним, что Мария Шарапова уступила в первом круге Уимблдона Полин Пармантье из Франции, прервав поединок при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу соперницы.