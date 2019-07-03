Меган Маркл во второй раз после рождения ребенка вышла в свет.
В сопровождении своего супруга принца Гарри герцогиня Сассекская встретилась с
бейсболистами из США, которым и рассказала о пережитом ужасе.
Меган Маркл во второй раз после рождения ребенка вышла в свет.
В сопровождении своего супруга принца Гарри герцогиня Сассекская встретилась с
бейсболистами из США, которым и рассказала о пережитом ужасе.
Меган Маркл и принц Гарри встретились с американским
командами "Нью-Йорк Янкиз" и "Бостон Ред Сокс" в Лондоне.
Измученные герцог и герцогиня Сассекские
рассказали, что провели бессонную ночь.
Как выяснилось, Меган Маркл с супругом не дал заснуть их сын
Арчи. По словам принца Гарри, они никак не могли уложить малыша, ребенок кричал
и никак не успокаивался. Молодые родители выглядели обеспокоенными – и, конечно,
уставшими.
Однако бейсболистам удалось поднять настроение
представителям королевской семьи. Один из них – афроамериканец – заявил, что
приходится Меган Маркл дальним родственником. Игрок утверждал, что их общие
предки жили в Алабаме. "Мы одна семья", – пошутил кто-то из
спортсменов.
преподнесла сюрприз болельщикам бейсбола, появившись на
трибунах. После рождения Арчи герцогиня Сассекская вышла на люди во второй
раз, пишет Daily Express.
Ранее сообщалось, что на осень намечена поездка герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку. Они должны взять с собой и новорожденного сына Арчи. с малышом будут сопровождать принца Гарри лишь на официальные визиты, дальше ему придется путешествовать в одиночку.