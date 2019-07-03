Меган Маркл во второй раз после рождения ребенка вышла в свет. В сопровождении своего супруга принца Гарри герцогиня Сассекская встретилась с бейсболистами из США, которым и рассказала о пережитом ужасе.

Меган Маркл во второй раз после рождения ребенка вышла в свет.В сопровождении своего супруга принца Гарри герцогиня Сассекская встретилась сбейсболистами из США, которым и рассказала о пережитом ужасе.Меган Маркл и принц Гарри встретились с американскимкомандами "Нью-Йорк Янкиз" и "Бостон Ред Сокс" в Лондоне.Измученные герцог и герцогиня Сассекскиерассказали, что провели бессонную ночь.Как выяснилось, Меган Маркл с супругом не дал заснуть их сынАрчи. По словам принца Гарри, они никак не могли уложить малыша, ребенок кричали никак не успокаивался. Молодые родители выглядели обеспокоенными – и, конечно,уставшими.Однако бейсболистам удалось поднять настроениепредставителям королевской семьи. Один из них – афроамериканец – заявил, чтоприходится Меган Маркл дальним родственником. Игрок утверждал, что их общиепредки жили в Алабаме. "Мы одна семья", – пошутил кто-то изспортсменов.преподнесла сюрприз болельщикам бейсбола, появившись натрибунах. После рождения Арчи герцогиня Сассекская вышла на люди во второйраз, пишет Daily Express.Ранее сообщалось, что на осень намечена поездка герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку. Они должны взять с собой и новорожденного сына Арчи. с малышом будут сопровождать принца Гарри лишь на официальные визиты, дальше ему придется путешествовать в одиночку.