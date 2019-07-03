Американская
теннисистка Серена Уильямс станет крестной матерью Арчи – сына герцогини
Сассекской и принца Гарри. Меган Маркл и спортсменку связывает долгая дружба.
Американская
теннисистка Серена Уильямс станет крестной матерью Арчи – сына герцогини
Сассекской и принца Гарри. Меган Маркл и спортсменку связывает долгая дружба.
Бывшая актриса
и Уильямс дружат уже около десяти лет, сообщает People.com. Второй
крестной станет еще одна подруга Меган Маркл – стилист Джессика Малруни.
Дочке самой Уильямс, известной
своими скандальными высказываниями, Алексис Олимпии, исполнилось полтора года. По
словам теннисистки, она пока не собирается давать Меган Маркл советы по
воспитанию ребенка. Серена считает, что этот процесс оказывается непростым для
любой женщины.
Крестными отцами же наследника герцога
и герцогини Сассекских станут друг принца Гарри Марк Дайер, а также Маркус
Андерсон, который в свое время познакомил будущих супругов, передает Hello! со ссылкой на британские СМИ.
Напомним, крещение сына состоится 6 июля. Церемония пройдет в личной часовне королевы Елизаветы II в Виндзорском замке и будет закрытой. Приглашены только самые близкие паре люди – всего 25 человек.
Ранее сообщалось, что
на осень намечена поездка герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку. Они
должны взять с собой и новорожденного сына Арчи. с малышом будут сопровождать принца Гарри лишь на
официальные мероприятия, дальше ему придется путешествовать в одиночку.