Американская теннисистка Серена Уильямс станет крестной матерью Арчи – сына герцогини Сассекской и принца Гарри. Меган Маркл и спортсменку связывает долгая дружба.

Американскаятеннисистка Серена Уильямс станет крестной матерью Арчи – сына герцогиниСассекской и принца Гарри. Меган Маркл и спортсменку связывает долгая дружба.Бывшая актрисаи Уильямс дружат уже около десяти лет, сообщает People.com. Второйкрестной станет еще одна подруга Меган Маркл – стилист Джессика Малруни.Дочке самой Уильямс, известнойсвоими скандальными высказываниями, Алексис Олимпии, исполнилось полтора года. Пословам теннисистки, она пока не собирается давать Меган Маркл советы повоспитанию ребенка. Серена считает, что этот процесс оказывается непростым длялюбой женщины.Крестными отцами же наследника герцогаи герцогини Сассекских станут друг принца Гарри Марк Дайер, а также МаркусАндерсон, который в свое время познакомил будущих супругов, передает Hello! со ссылкой на британские СМИ.Напомним, крещение сына состоится 6 июля. Церемония пройдет в личной часовне королевы Елизаветы II в Виндзорском замке и будет закрытой. Приглашены только самые близкие паре люди – всего 25 человек.Ранее сообщалось, чтона осень намечена поездка герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку. Онидолжны взять с собой и новорожденного сына Арчи. с малышом будут сопровождать принца Гарри лишь наофициальные мероприятия, дальше ему придется путешествовать в одиночку.