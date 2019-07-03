Ольга Бузова поделилась своими восторгами от тренировок с
футбольным клубом Барселона. За два дня певица набралась
впечатлений – и теперь уверена, что ее возьмет любая команда.
Ольга Бузова поделилась своими восторгами от тренировок с
футбольным клубом "Барселона". За два дня певица набралась
впечатлений – и теперь уверена, что ее возьмет любая команда.
Ольгу Бузову арендовали: телеведущая находилась в
расположении знаменитого испанского клуба два дня по приглашению спонсора
команды. Певица в восторге от того, что ей удалось поиграть на легендарном поле
– да еще погонять мяч с самим Жулиано Беллетти.
Пообщаться с Пике и Месси Ольге Бузовой не удалось – да она
и не ставила перед собой такой задачи.
"Изначально мне было интересно посмотреть своими
глазами и показать своим подписчикам, как живут и где тренируются звезды
мирового футбола. Я жила их жизнью, и мне понравилось! Я пообщалась с легендой
мирового футбола Беллетти, и мы даже поиграли. Также он показал мне пару своих
приемов. Я теперь круче некоторых российских футболистов", – цитирует
Бузову Чемпионат.com.
Российской телеведущей на базе "Барсы" понравилось
все – в том числе и еда. призналась, что даже записала пару
рецептов.
Певица напомнила, что она дружит со многими российскими
футболистами, так что "изнутри знает", как они живут и тренируются.
"В моей жизни плотно был российский футбол почти семь лет. Я там знаю все.
Но, если поступит предложение, подобное "барселонскому", я его
рассмотрю", – заявила Телеведущая уверена: после того, что
она пережила у "Барселоны", ее возьмет любой футбольный клуб. Бузова
с нетерпением ждет интересных предложений.