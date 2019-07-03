Ольга Бузова поделилась своими восторгами от тренировок с футбольным клубом Барселона. За два дня певица набралась впечатлений – и теперь уверена, что ее возьмет любая команда.

Ольга Бузова поделилась своими восторгами от тренировок сфутбольным клубом "Барселона". За два дня певица набраласьвпечатлений – и теперь уверена, что ее возьмет любая команда.Ольгу Бузову арендовали: телеведущая находилась врасположении знаменитого испанского клуба два дня по приглашению спонсоракоманды. Певица в восторге от того, что ей удалось поиграть на легендарном поле– да еще погонять мяч с самим Жулиано Беллетти.Пообщаться с Пике и Месси Ольге Бузовой не удалось – да онаи не ставила перед собой такой задачи."Изначально мне было интересно посмотреть своимиглазами и показать своим подписчикам, как живут и где тренируются звездымирового футбола. Я жила их жизнью, и мне понравилось! Я пообщалась с легендоймирового футбола Беллетти, и мы даже поиграли. Также он показал мне пару своихприемов. Я теперь круче некоторых российских футболистов", – цитируетБузову Чемпионат.com.Российской телеведущей на базе "Барсы" понравилосьвсе – в том числе и еда. призналась, что даже записала парурецептов.Певица напомнила, что она дружит со многими российскимифутболистами, так что "изнутри знает", как они живут и тренируются."В моей жизни плотно был российский футбол почти семь лет. Я там знаю все.Но, если поступит предложение, подобное "барселонскому", я егорассмотрю", – заявила Телеведущая уверена: после того, чтоона пережила у "Барселоны", ее возьмет любой футбольный клуб. Бузовас нетерпением ждет интересных предложений.