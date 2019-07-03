Минобороны к 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные архивные документы о деталях той наступательной операции. Например, о том, как в Минск на предельной скорости ворвалась танковая рота, командира которой представили к званию Героя Советского Союза.

Минобороны к 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные архивные документы о деталях той наступательной операции. Например, о том, как в Минск на предельной скорости ворвалась танковая рота, командира которой представили к званию Героя Советского Союза.Освобождение белорусской столицы было столь стремительным, что командование вермахта узнало об этом не сразу, сообщает телеканал "Россия 24". Один из "мессершмиттов" день спустя приземлился в Минске, не подозревая, что аэродром уже под контролем Красной Армии. Эти и другие истории из рассекреченных документов можно подробно изучить на интернет-портале Минобороны.