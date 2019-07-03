По данным СМИ, во вторник, 2 июля, вечером, в районе столицы Туниса прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, неизвестный мужчина совершил самоподрыв.
По данным СМИ, во вторник, 2 июля, вечером, в районе столицы Туниса прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, неизвестный мужчина совершил самоподрыв.
К месту происшествия прибыли усиленные наряды полиции. Других подробностей случившегося пока не приводится, передает ТАСС. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет.
Как сообщалось, в минувший четверг в столице Туниса были произведены два взрыва, которые были направлены против сил безопасности. В результате совершенных террористами-смертниками нападений погиб один полицейский, девять человек пострадали, напоминает РИА Новости.