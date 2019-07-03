По данным СМИ, во вторник, 2 июля, вечером, в районе столицы Туниса прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, неизвестный мужчина совершил самоподрыв.

По данным СМИ, во вторник, 2 июля, вечером, в районе столицы Туниса прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, неизвестный мужчина совершил самоподрыв.К месту происшествия прибыли усиленные наряды полиции. Других подробностей случившегося пока не приводится, передает ТАСС. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет.Как сообщалось, в минувший четверг в столице Туниса были произведены два взрыва, которые были направлены против сил безопасности. В результате совершенных террористами-смертниками нападений погиб один полицейский, девять человек пострадали, напоминает РИА Новости.