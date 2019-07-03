Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам его страны подумать над перспективами вхождения в состав России. Сам он признался, что выступает против развития событий по такому сценарию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам его страны подумать над перспективами вхождения в состав России. Сам он признался, что выступает против развития событий по такому сценарию.Выступая на ежегодном торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии, Александр Лукашенко решил напомнить людям об ответственности, которая ложится на их плечи вместе с суверенитетом. "Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", – подчеркнул политик.Однако если белорусы не хотят служить в армии, то у них есть другой вариант. В частности, безопасность страны может обеспечить Россия. "Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться", – цитирует "Интерфакс" президента Белоруссии.Он добавил, что на первых порах подобная схема будет работать хорошо. "Для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом", – заметил Александр Лукашенко.Однако, добавил он, важно понимать, что подобная просьба будет означать для Белоруссии конец независимости. "Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", – подчеркнул политик.По его словам, в качестве альтернативного пути можно рассматривать просьбу о защите у НАТО. "Те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли", – считает . Однако сам он также выступает против подобного подхода.Отметим, в среди белорусских пользователей Сети действительно встречаются такие, которые уверены в необходимости более тесного сотрудничества со странами Запада и максимального отдаления от России. Однако многие граждане придерживаются прямо противоположной позиции. Сам , как отмечали многие эксперты, предпочитает лавировать между двумя этими крайностями.