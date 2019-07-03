Он обвинил пассажира в краже денег

Он обвинил пассажира в краже денегВ конце января этого года в Муроме таксист по имени Владимир решил оболгать клиента. Он пришел в полицию и написал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении одного из пассажиров.В ходе расследования обвинение повернулось в сторону заявителя. Факт кражи денег установить не смогли, зато легко установили факт ложного доноса. Таксисту предъявили обвинение.Выяснилось, что причиной конфликта стало то, что пассажир такси должен был заплатить за проезд 66 рублей. Но у него оказались купюры достоинством лишь в 50 и 1000 рублей. У таксиста сдачи не было. Они поссорились и клиент, кинув в салон машины 50 рублей, ушел. Водителя эта ситуация разозлила настолько сильно, что он пошел и написал донос.Потеряв 16 рублей, таксист наказан теперь на 40 тысяч, которые ему присудили выплатить по решению суда. Мужчина будет платить штраф в рассрочку по 10 тысяч ежемесячно.