Одним из самых действенных способов сохранить свой рейтинг от стремительного падения для Владимира Зеленского является арест его предшественника на должности президента Украины Петра Порошенко, уверен журналист Руслан Коцаба. Эксперт считает, что украинкий народ готов терпеть многие унижения, лишь бы удовлетворить чувство мести.

Одним из самых действенных способов сохранить свой рейтинг от стремительного падения для Владимира Зеленского является арест его предшественника на должности президента Украины Петра Порошенко, уверен журналист Руслан Коцаба. Эксперт считает, что украинкий народ готов терпеть многие унижения, лишь бы удовлетворить чувство мести.Проблемы с уровнем народной поддержки начались у Владимира Зеленского сразу после того, как он официально вступил в должность президента Украины. Практически любое его действие вызывало неприятие со стороны той или иной политической силы. Однако есть одно решение, которое, скорее всего, поддержит абсолютное большинство украинцев. Речь идет об аресте предыдущего главы государства."Обвал рейтинга можно избежать, если заключить за решетку Петра Алексеевича Порошенко. Это было главное требование электората Зеленского", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского журналиста Руслана Коцабу. Эксперт добавил, что ради того, чтобы расплатиться с Петром Порошенко за все беды Украины, произошедшие с ней за пять лет его президентства, украинцы готовы потерпеть лишения и смириться даже с непопулярными шагами Владимира Зеленского."Народ жаждет мести и это очень яркое и сильное чувство. Украинцы готовы много чем пожертвовать и стерпеть много унижений, лишь бы удовлетворить это чувство – чувство мести, которое накапливалось целые пять лет", – подчеркнул Коцаба.Напомним, проблемы с законом у Петра Порошенко начались практически сразу после того, как он проиграл выборы президента Украины с унизительно маленьким уровнем поддержки избирателей. Теперь бывший глава государства является фигурантом сразу нескольких уголовных дел.Некоторые эксперты считают, что избежать ответственности за свои злоупотребления политик надеется благодаря депутатской неприкосновенности, для чего активно борется за попадание своей партии "Европейская солидарность" в Верховную раду на внеочередных выборах. Если же этот план провалится, то экс-президент может попытаться скрыться за границей. При этом побег Петра Порошенко могут выдать за важную командировку и работу на благо страны.