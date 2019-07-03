Анна Седокова осталась наедине с проблемами во время своего тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв сторону бывшего мужа.

Анна Седокова осталась наедине с проблемами во время своеготяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, принявсторону бывшего мужа.Анна Седокова еще не отошла от тяжелой и мучительнойпроцедуры развода. За это время певицу даже пытались лишить материнских прав,артистке едва удалось отвоевать свою дочь Монику.Принято считать, что причиной расставания Анны Седоковой сМаксимом Чернявским стала ревность. Мужу не нравилось, что его супруганаряжается в откровенные наряды, снимается в пикантных эпизодах и не уделяетвремени семье. Чернявский, как говорили в окружении артистки, устраивал ейдикие сцены.Когда стало ясно, что пара расстается, подруги АнныСедоковой встали на сторону Максима. Единственной, кто поддержал ее в труднуюминуту, стала Наталья Рудова."Ната – единственная женщина , которая привстрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила надругую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием. Аэто девочки, дорогого стоит и я никогда этого не забуду!",– приводитслова издание "7Дней".Певица долгое время не могла видеться с дочерью -только говорила с ней по телефону. Однако теперь проблемы позади. Весной уехала с Моникой в Турцию – где, по ее словам, провела незабываемыйотпуск. К сожалению, по решению суда певица не может привезти дочку в Россию изАмерики, где она живет с отцом.