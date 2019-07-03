Анна Седокова осталась наедине с проблемами во время своего
тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв
сторону бывшего мужа.
Анна Седокова осталась наедине с проблемами во время своего
тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв
сторону бывшего мужа.
Анна Седокова еще не отошла от тяжелой и мучительной
процедуры развода. За это время певицу даже пытались лишить материнских прав,
артистке едва удалось отвоевать свою дочь Монику.
Принято считать, что причиной расставания Анны Седоковой с
Максимом Чернявским стала ревность. Мужу не нравилось, что его супруга
наряжается в откровенные наряды, снимается в пикантных эпизодах и не уделяет
времени семье. Чернявский, как говорили в окружении артистки, устраивал ей
дикие сцены.
Когда стало ясно, что пара расстается, подруги Анны
Седоковой встали на сторону Максима. Единственной, кто поддержал ее в трудную
минуту, стала Наталья Рудова.
"Ната – единственная женщина , которая при
встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила на
другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием. А
это девочки, дорогого стоит и я никогда этого не забуду!",
– приводит
слова издание "7Дней".
Певица долгое время не могла видеться с дочерью -
только говорила с ней по телефону. Однако теперь проблемы позади. Весной уехала с Моникой в Турцию – где, по ее словам, провела незабываемый
отпуск. К сожалению, по решению суда певица не может привезти дочку в Россию из
Америки, где она живет с отцом.