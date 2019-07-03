Полное солнечное затмение удалось запечатлеть всем, кто
удобно устроился 2 июля на южном побережье Чили. Уникальные фото– и видеокадры
распространяются по Сети.
Полное солнечное затмение удалось запечатлеть всем, кто
удобно устроился 2 июля на южном побережье Чили. Уникальные фото– и видеокадры
распространяются по Сети.
Полное солнечное затмение – довольно редкое астрономическое
явление. На этот раз его можно было наблюдать только на юге Латинской Америки. Максимальная
фаза затмения была зафиксирована 2 июля в 22:23 по московскому времени.
Продолжительность явления составила всего 4 минуты 33 секунды.
Тысячи людей собрались на пляжах южного побережья Чили,
чтобы полюбоваться редким зрелищем. Повезло и пассажирам рейса из
Буэнос-Айреса: они смогли наблюдать, как диск Луны закрывает Солнце, на высоте
в 9 тысяч метров над уровнем моря. Экипаж лайнера заранее подготовился к
: всем желающим раздали специальные очки.
Жителям российских городов увидеть, к сожалению,
на этот раз не удалось. Однако расстраиваться не стоит: астрономы напоминают,
что до конца этого года небесной канцелярией запланировано еще 5 похожих шоу -
3 солнечных и 2 лунных затмения, напоминает