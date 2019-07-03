Полное солнечное затмение удалось запечатлеть всем, кто удобно устроился 2 июля на южном побережье Чили. Уникальные фото– и видеокадры распространяются по Сети.

Полное солнечное затмение удалось запечатлеть всем, ктоудобно устроился 2 июля на южном побережье Чили. Уникальные фото– и видеокадрыраспространяются по Сети.Полное солнечное затмение – довольно редкое астрономическоеявление. На этот раз его можно было наблюдать только на юге Латинской Америки. Максимальнаяфаза затмения была зафиксирована 2 июля в 22:23 по московскому времени.Продолжительность явления составила всего 4 минуты 33 секунды.Тысячи людей собрались на пляжах южного побережья Чили,чтобы полюбоваться редким зрелищем. Повезло и пассажирам рейса изБуэнос-Айреса: они смогли наблюдать, как диск Луны закрывает Солнце, на высотев 9 тысяч метров над уровнем моря. Экипаж лайнера заранее подготовился к: всем желающим раздали специальные очки.Жителям российских городов увидеть, к сожалению,на этот раз не удалось. Однако расстраиваться не стоит: астрономы напоминают,что до конца этого года небесной канцелярией запланировано еще 5 похожих шоу -3 солнечных и 2 лунных затмения, напоминает