Анастасия Волочкова занята новой постановкой, в которой причудливо соединены балет и цирковое искусство. Однако со скандально известной балериной случилось несчастье.

Анастасия Волочкова занята новой постановкой, в которой причудливо соединены балет и цирковое искусство. Однако со скандально известной балериной случилось несчастье.В последнее время Анастасия Волочкова с завидной регулярностью публикует на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии и видео с репетиций в цирке. Артистка объявила, что готовится к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Новая постановка гармонично включает в себя балет с цирковыми трюками. Так, Анастасия Волочкова будет делать свои фирменные шпагаты на лентах, при этом находясь практически под куполом.Балерина не скрывает, что ей страшно, однако она настолько захвачена идеей, что смело идет на самые рискованные элементы. Анастасия тренируется почти каждый день, выдерживая большие нагрузки. Однако такие серьезные физические репетиции негативно сказались на ее здоровье. Волочкова призналась, что травмировала ногу и теперь испытывает дикую боль."Вы не представляете, как не просто осваивать цирковые элементы, которые мне не свойственны..🙈 Но я борюсь со страхом и болью, готовясь к премьере нашего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Я очень трудолюбивый человек и никогда не жалею сил", – рассказала Анастасия Волочкова.Балерина поведала, как получила травму. "Сегодня я так долго отрабатывала один элемент.. Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. Я всегда отгоняю от себя это чувство во время работы особенно, набивая синяки и натирая мозоли..🙈 Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле...😔 Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки. И ведь все это будет на большой высоте... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила балерина.Артистка заявила, что ей свойственно бороться со страхом, риском и опасностями. Но несмотря на боевой настрой, Анастасия Волочкова потеряла сон из-за травмы. Она опубликовала фотографию, где запечатлела встающее солнце. "От боли в стопе досидела до утра на веранде..🙈 Не смогла уснуть. А днем ведь на репетицию. Эта красота рассвета исцеляет. (Или я хочу себе это внушить..)", – философски отметила балерина.А еще Анастасия Волочкова обнародовала снимок опухшей ноги. "И такое случается. Но боль – не помеха", – написала артистка в Stories.