Новости о планируемых паломнических турах к могиле Юлии Началовой разозлили ее пресс-секретаря Анну Исаеву. Терпеть подобное безобразие она впредь не намерена. И достала топор войны.

Новости о планируемых паломнических турах к могиле Юлии Началовой разозлили ее пресс-секретаря Анну Исаеву. Терпеть подобное безобразие она впредь не намерена. И достала топор войны."Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников , тех кто продает в интернет пространстве свои услуги, эксплуатируя имя , а, заодно, всех кто несанкционированно снимает фильмы, всех кто раздает интервью "на свое усмотрение" я предупреждаю – не играйте с огнем! – написала Исаева на своей странице в социальной сети Instagram."Я, ее семья и наследники не будем молчать, – продолжает разгневанная Исаева. – Суды неизбежны. Для уважаемой прессы – прошу, не предлагать нам больше пресс-конференции на эту тему, программы, интервью и комментарии. Здесь и сейчас я все сказала от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, мамы и дочки, от лица ее друзей".Пресс-секретарь артистки специально заметила, что "ставить охрану на могиле никто не собирается, запрещать проход и возложение цветов тоже". Она также пообещала оторвать голову любому, "кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы!" "Бойтесь!" – кричит всем глупцам взбешенная