На днях Любовь Успенская объявила о поиске донора для своего будущего ребенка. Говорят, отцом малыша станет певец Александр Панайотов.

На днях Любовь Успенская объявила о поиске донора для своего будущего ребенка. Говорят, отцом малыша станет певец Александр Панайотов.Поводом для таких предположений стал свежий пост, который Любовь Успенская опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Королева шансона выложила фотографию, на которой запечатлена с молодым исполнителем Александром Панайотовым. Артистка поздравила певца с днем рождения."Мой дорогой и любимый @panaiotov, я безмерно рада тому, что такой прекрасный, открытый и талантливый человек, стал частью моей жизни Так, как ты исполнил со мной нашу "Беги, Беги", никто бы не сумел🔥Я рада с тобой дружить, работать, творить ❤️С днем рождения тебя! Желаю тебе море улыбок и всего самого доброго (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – пожелала Любовь Успенская.Интересно, что Александр Панайотов увидел поздравление артистки и ответил ей: "Спасибо Любочка! ❤️❤️❤️" Прочитав эту нежную переписку, некоторые подписчики сделали вывод, что именно этот молодой певец может стать подходящим отцом для будущего ребенка артистки. По их мнению, именно Александр Панайотов является обладателем всех необходимых качеств, подходящих для малыша королевы шансона.Напомним, на днях Любовь Успенская выступила с сенсационным заявлением. "Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом 😉 P.S. Интим не предлагать", – такой пост оставила в Instagram 65-летняя Любовь Успенская.