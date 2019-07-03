Телеведущая и певец Влад Топалов 2 июня сыграли пышную
свадьбу в Сорренто (Италия). В Сети появилось первое фото с торжества, на
котором Регина Тодоренко с супругом показали свои праздничные наряды.
Телеведущая и певец Влад Топалов 2 июня сыграли пышную
свадьбу в Сорренто (Италия). В Сети появилось первое фото с торжества, на
котором Регина Тодоренко с супругом показали свои праздничные наряды.
Влюбленные
2 июня с близкими и друзьями устроили небольшое застолье на фоне заката. А
на следующий день состоялась их свадьба. Регина Тодоренко сообщила, что сильно нервничала
перед важным событием.
В Сети
появился первый снимок с торжества ведущей и артиста. На фото невеста предстала в белом
платье с глубоким декольте. Влад Топалов выбрал черные брюки
и белоснежный смокинг.
Поклонники в Instagram
искренне порадовались за Регину Тодоренко и исполнителя. А вот хейтеры в пух и
прах разнесли наряд телезвезды. "Платье без вкуса, жених в ботинках на голую ногу...Да уж",
"Платье бее", "Платье так себе... и сама лохматая", – высказались
критики.
Среди гостей были не только родные, но и друзья пары: Леся Никитюк,
Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие.
Помогала организовывать праздник сестра Влада Топалова Алина, сообщает На торжестве появилась подруга и Влада Топалова Ольга
Лукьянова. Девушкам тоже поделилась снимками с праздника.
Напомним, и певец
зарегистрировали брак в октябре прошлого года. Однако пышную свадьбу звезды
решили отложить, так как в то время телеведущая была на седьмом месяце
беременности.