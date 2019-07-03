Телеведущая и певец Влад Топалов 2 июня сыграли пышную свадьбу в Сорренто (Италия). В Сети появилось первое фото с торжества, на котором Регина Тодоренко с супругом показали свои праздничные наряды.

Телеведущая и певец Влад Топалов 2 июня сыграли пышнуюсвадьбу в Сорренто (Италия). В Сети появилось первое фото с торжества, накотором Регина Тодоренко с супругом показали свои праздничные наряды.Влюбленные2 июня с близкими и друзьями устроили небольшое застолье на фоне заката. Ана следующий день состоялась их свадьба. Регина Тодоренко сообщила, что сильно нервничалаперед важным событием.В Сетипоявился первый снимок с торжества ведущей и артиста. На фото невеста предстала в беломплатье с глубоким декольте. Влад Топалов выбрал черные брюкии белоснежный смокинг.Поклонники в Instagramискренне порадовались за Регину Тодоренко и исполнителя. А вот хейтеры в пух ипрах разнесли наряд телезвезды. "Платье без вкуса, жених в ботинках на голую ногу...Да уж","Платье бее", "Платье так себе... и сама лохматая", – высказалиськритики.Среди гостей были не только родные, но и друзья пары: Леся Никитюк,Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие.Помогала организовывать праздник сестра Влада Топалова Алина, сообщает На торжестве появилась подруга и Влада Топалова ОльгаЛукьянова. Девушкам тоже поделилась снимками с праздника.Напомним, и певецзарегистрировали брак в октябре прошлого года. Однако пышную свадьбу звездырешили отложить, так как в то время телеведущая была на седьмом месяцебеременности.