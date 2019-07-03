По данным Авиалесоохраны, в регионах России пожарные тушат возгорания на общей площади около 78 тысяч гектаров при том, что накануне площадь возгораний составляла порядка 50 тысяч гектаров.

По данным Авиалесоохраны, в регионах России пожарные тушат возгорания на общей площади около 78 тысяч гектаров при том, что накануне площадь возгораний составляла порядка 50 тысяч гектаров.Сильнее остальных субъектов затронуты Красноярский край и Иркутская область, а всего лесные пожары зарегистрированы еще в десяти регионах страны, передает ТАСС. В течение минувших суток было потушено было 40 лесных пожаров на площади около 2,6 тысячи гектара.Борьбу с огнем ведут около 2,7 тысяч человек, задействованы 387 единиц техники. Авиамониторинг природных пожаров ведут 74 воздушных судна, в тушении огня задействовано 30 судов, передает ТАСС.На труднодоступных и удаленных территориях зафиксирован 151 лесной пожар, а пройденная огнем площадь составляла почти 810 тысяч гектаров. Самые крупные очаги возгораний зафиксированы Якутию. Пожары на этих территориях не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.В настоящее время из-за природных пожаров в Рязанской области, Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском крае и Якутии введен режим ЧС, в 43 регионах Российской Федерации введен особый противопожарный режим.