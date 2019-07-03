Сумма ущерба, причиненного собственнику противозаконными действиями, превысила 140 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Мужчины, 39 и 53 лет, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, обвиняемые, которые работали на одном из местных предприятий и имели доступ к энергетическому оборудованию, в течение нескольких дней похищали светодиодные светильники, хранившиеся на складе. Обнаружив пропажу световых элементов, сотрудники предприятия обратились в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 140 000 рублей.Злоумышленники были установлены и дали признательные показания, пояснив, что похищенным распорядились по своему усмотрению, в том числе, часть элементов использовали при проведении работ на других объектах, не относящихся к предприятию.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.