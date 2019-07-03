В рамках организованного Госдумой второго международного форума Развитие парламентаризма в Москве прошла конференция российских и африканских законодателей. Мероприятие состоялось накануне саммита России и стран Африки, который пройдет в октябре в Сочи по инициативе президента Владимира Путина. У Москвы и государств континента есть большой потенциал в развитии отношений в сфере энергетики, безопасности и гуманитарных проектах, уверен политический аналитик Леонид Поляков.
В рамках организованного Госдумой второго международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве прошла конференция российских и африканских законодателей. Мероприятие состоялось накануне саммита России и стран Африки, который пройдет в октябре в Сочи по инициативе президента Владимира Путина. У Москвы и государств континента есть большой потенциал в развитии отношений в сфере энергетики, безопасности и гуманитарных проектах, уверен политический аналитик Леонид Поляков.
Африка – непростой, но динамично развивающийся континент, -
отметил эксперт в беседе с "Дни.ру". – Там есть немало
потенциальных кризисов, которые могут почувствовать на себе и Европа, и
Азия".
Политолог указал на важность комплексного диалога и тесного
сотрудничества России и Африки. Москва, отметил Поляков, заинтересована в
экономической кооперации со странами континента, в том числе в сфере
энергетики, добычи полезных ископаемых.
Эксперт также призвал не забывать про представительства
африканских стран в Организации Объединенных Наций. Дружественные отношения с
государствами континента помогут России доносить свою позицию до других стран в
Генеральной ассамблее и Совете безопасности, отметил эксперт.
Поляков напомнил про выступление на форуме "Развитие
парламентаризма" представительницы парламента Намибии, которая
поблагодарила Россию за многолетнюю помощь в развитии экономики и культуры.
"Укрепление гуманитарно-дружественных связей, помимо
прочего, это серьезный вклад в выстраивание мира, основанного не на корыстном
расчете, на общечеловеческих, гуманитарных ценностях – мира более
безопасного", – уверен эксперт.
Присутствие России на континенте в качестве надежного
партнера и друга может помочь сгладить местные конфликты, Москва способна
играть посредническая роль, отметил Поляков. "В тесном диалоге возникает
меньше ситуаций, чреватых конфликтами, которые могут привести к серьезным
кризисам, в том числе локальным и региональным войнам", – пояснил эксперт.
Форматы, подобные конференции "Россия – Африка",
необходимо использовать в дальнейшем, уверен Поляков. Это могли бы быть
конференции России и стран Латинской Америки, России и государств Юго-Восточной
Азии, предположил аналитик.
"Такой формат позволяет сконцентрироваться на
взаимоотношениях между нашей страной и отдельными регионами или даже
континентами, выяснить взаимный интерес, наметить пути сотрудничества и выйти
на новые проекты, которые будут укреплять глобальную безопасность, снижать
разрыв между бедными и богатыми странами", – резюмировал политолог.
Напомним, помимо конференции "Россия-Африка" в
рамках форума "Развитие парламентаризма" состоялась серия двусторонних
встреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумы
провел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго,
Эфиопии, Замбии и других государств.
Второй международный форум "Развитие
парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицу
прибыли более 800 законодателей и экспертов.
Число гостей форума в этом году увеличилось в два раза: в
работе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикер
национальных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19
председателей.