В рамках организованного Госдумой второго международного форума Развитие парламентаризма в Москве прошла конференция российских и африканских законодателей. Мероприятие состоялось накануне саммита России и стран Африки, который пройдет в октябре в Сочи по инициативе президента Владимира Путина. У Москвы и государств континента есть большой потенциал в развитии отношений в сфере энергетики, безопасности и гуманитарных проектах, уверен политический аналитик Леонид Поляков.

В рамках организованного Госдумой второго международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве прошла конференция российских и африканских законодателей. Мероприятие состоялось накануне саммита России и стран Африки, который пройдет в октябре в Сочи по инициативе президента Владимира Путина. У Москвы и государств континента есть большой потенциал в развитии отношений в сфере энергетики, безопасности и гуманитарных проектах, уверен политический аналитик Леонид Поляков.Африка – непростой, но динамично развивающийся континент, -отметил эксперт в беседе с "Дни.ру". – Там есть немалопотенциальных кризисов, которые могут почувствовать на себе и Европа, иАзия".Политолог указал на важность комплексного диалога и тесногосотрудничества России и Африки. Москва, отметил Поляков, заинтересована вэкономической кооперации со странами континента, в том числе в сфереэнергетики, добычи полезных ископаемых.Эксперт также призвал не забывать про представительстваафриканских стран в Организации Объединенных Наций. Дружественные отношения сгосударствами континента помогут России доносить свою позицию до других стран вГенеральной ассамблее и Совете безопасности, отметил эксперт.Поляков напомнил про выступление на форуме "Развитиепарламентаризма" представительницы парламента Намибии, котораяпоблагодарила Россию за многолетнюю помощь в развитии экономики и культуры."Укрепление гуманитарно-дружественных связей, помимопрочего, это серьезный вклад в выстраивание мира, основанного не на корыстномрасчете, на общечеловеческих, гуманитарных ценностях – мира болеебезопасного", – уверен эксперт.Присутствие России на континенте в качестве надежногопартнера и друга может помочь сгладить местные конфликты, Москва способнаиграть посредническая роль, отметил Поляков. "В тесном диалоге возникаетменьше ситуаций, чреватых конфликтами, которые могут привести к серьезнымкризисам, в том числе локальным и региональным войнам", – пояснил эксперт.Форматы, подобные конференции "Россия – Африка",необходимо использовать в дальнейшем, уверен Поляков. Это могли бы бытьконференции России и стран Латинской Америки, России и государств Юго-ВосточнойАзии, предположил аналитик."Такой формат позволяет сконцентрироваться навзаимоотношениях между нашей страной и отдельными регионами или дажеконтинентами, выяснить взаимный интерес, наметить пути сотрудничества и выйтина новые проекты, которые будут укреплять глобальную безопасность, снижатьразрыв между бедными и богатыми странами", – резюмировал политолог.Напомним, помимо конференции "Россия-Африка" врамках форума "Развитие парламентаризма" состоялась серия двустороннихвстреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумыпровел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго,Эфиопии, Замбии и других государств.Второй международный форум "Развитиепарламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицуприбыли более 800 законодателей и экспертов.Число гостей форума в этом году увеличилось в два раза: вработе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикернациональных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19председателей.