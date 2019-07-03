03.07.2019

2019-07-03 12:25:26

Под Уфой водитель иномарки сбил невнимательного пешехода

В понедельник вечером, 1 июля, в Уфимском районе водитель автомобиля "Пежо 107" совершил наезд на пешехода. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.



Как удалось установить полицейским, мужчина пересекал дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода. Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, передает