Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с президентом России катастрофу лайнера Boeing-777. Об этом глава правительства сообщил журналистам.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с президентом России катастрофу лайнера Boeing-777. Об этом глава правительства сообщил журналистам.Премьер-министр и президент встретились на саммите G20. Политики обсудили крушение Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донецкой областью. Маркл Рютте отказался делиться подробностями разговора. Глава правительства подчеркнул, что их беседа была "конфиденциальной" из-за "чрезвычайно высокой деликатности темы".Позднее немецкие журналисты обратили внимание, что на официальном сайте Кремля отсутствует информация о встрече. "Видимо, разговор был настолько несущественным для российской стороны, что о нем даже не упомянули", – заявил один из репортеров. На сайте правительства Нидерландов также нет упоминания о разговоре и Марка Рютте, сообщает Lenta.ru.Напомним, самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области летом 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли.Материал дополняется.