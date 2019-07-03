72-летняя юмористка раскрыла секрет вечной молодости и красоты. Кроме того, Клара Новикова рассказала, что не против пропустить с другом по рюмашке.

72-летняя юмористка раскрыла секрет вечной молодости икрасоты. Кроме того, Клара Новикова рассказала, что не против пропустить сдругом по рюмашке.Артистка поделилась своим способом не стареть. Звездатщательно следит за тем, чтобы у нее были в порядке волосы и ногти. ЗахаживаетКлара Новикова и к косметологу."Уколы витаминные длякожи лица иногда делаю. На подтяжку пока не решилась, но, может, попозже и настол хирурга лягу", – цитирует юмористку . Также она рассказала, что всегда передвыходом из дома наносит макияж, не ленясь проснуться для этого пораньше.А вот за весом следить уартистки не получается. Особенно на гастролях. "До концерта, кроме кофе, ничегов рот не берешь, а потом выступишь и, конечно, что-нибудь сжуешь из вредного —зефир, например. У меня вообще такой организм: очень мало ем, но все равнопоправляюсь", – сообщила Клара Новикова.Кроме того, юмористка призналась, что после спектакля не против выпить сколлегой Леонидом Каневским. "Ну, по рюмочке-то можно. Иногда себе позволяем,хотя другим не советуем", – заявила Клара Новикова. При этом она добавил, что артистпо-дружески подсадил ее на "вискарик". "Хотя летом предпочитаю белое вино", -отметила знаменитость.По признанию , с финансами у нееотношения не складываются. "Меня топродюсеры обманут, то горе-кредиторы долг не вернут… Но, безусловно, каждый разнеприятно, ведь деньги – это некая независимость, без них никуда", – поделиласьактриса.Отметим,на сцене более 40 лет. С 2010 играет драматические роли.Артистка полна сил, поэтому у нее плотный гастрольный график.