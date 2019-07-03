72-летняя юмористка раскрыла секрет вечной молодости и
красоты. Кроме того, Клара Новикова рассказала, что не против пропустить с
другом по рюмашке.
72-летняя юмористка раскрыла секрет вечной молодости и
красоты. Кроме того, Клара Новикова рассказала, что не против пропустить с
другом по рюмашке.
Артистка поделилась своим способом не стареть. Звезда
тщательно следит за тем, чтобы у нее были в порядке волосы и ногти. Захаживает
Клара Новикова и к косметологу.
"Уколы витаминные для
кожи лица иногда делаю. На подтяжку пока не решилась, но, может, попозже и на
стол хирурга лягу", – цитирует юмористку . Также она рассказала, что всегда перед
выходом из дома наносит макияж, не ленясь проснуться для этого пораньше.
А вот за весом следить у
артистки не получается. Особенно на гастролях. "До концерта, кроме кофе, ничего
в рот не берешь, а потом выступишь и, конечно, что-нибудь сжуешь из вредного —
зефир, например. У меня вообще такой организм: очень мало ем, но все равно
поправляюсь", – сообщила Клара Новикова.
Кроме того, юмористка призналась, что после спектакля не против выпить с
коллегой Леонидом Каневским. "Ну, по рюмочке-то можно. Иногда себе позволяем,
хотя другим не советуем", – заявила Клара Новикова. При этом она добавил, что артист
по-дружески подсадил ее на "вискарик". "Хотя летом предпочитаю белое вино", -
отметила знаменитость.
По признанию , с финансами у нее
отношения не складываются. "Меня то
продюсеры обманут, то горе-кредиторы долг не вернут… Но, безусловно, каждый раз
неприятно, ведь деньги – это некая независимость, без них никуда", – поделилась
актриса.
Отметим,
на сцене более 40 лет. С 2010 играет драматические роли.
Артистка полна сил, поэтому у нее плотный гастрольный график.