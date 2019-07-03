Подразделения ОРУД – ГАИ - ГИБДД на протяжении десятилетий выполняют масштабный комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах страны и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Поздравляю вас с 83-й годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации!Подразделения ОРУД – ГАИ - ГИБДД на протяжении десятилетий выполняют масштабный комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах страны и профилактике дорожно-транспортных происшествий. Результат вашей работы - сотни тысяч спасенных жизней и существенное снижение уровня аварийности.Современные условия диктуют необходимость формирования эффективной системы подготовки сотрудников подразделений ГИБДД. В этой связи в текущем году в структуре Московского областного филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя создан факультет переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения, что будет являться большим подспорьем в подготовке квалифицированных и профессионально грамотных сотрудников.Выражаю признательность ветеранам, посвятившим свою жизнь очень непростой, но крайне необходимой для граждан, службе в Госавтоинспекции. Спасибо за вашу активность и жизнелюбие, за то, что и сегодня вы неравнодушны к делам и проблемам службы, помогаете мудрыми советами, щедро делитесь опытом. Желаю вам оставаться в строю еще долгие, долгие годы!Профессия автоинспектора всегда была связана с риском и опасностью. Сегодня мы с особым чувством вспоминаем наших коллег, погибших при выполнении служебного долга, склоняем головы перед их памятью.В этот праздничный день желаю вам, уважаемые коллеги и дорогие ветераны, благополучия, успехов в жизни и службе, здоровья вам и вашим близким!Первый заместитель Министравнутренних дел Российской Федерациигенерал-полковник полиции А.В. Горовой