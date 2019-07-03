Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал команду президента страны.
По его мнению, Владимир Зеленский не имеет видения
внешней политики государства.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал команду президента страны.
По его мнению, Владимир Зеленский не имеет видения
внешней политики государства.
Павел Климкин отвесил пощечину украинскому лидеру, ответив на нападки
Владимира Зеленского в свой адрес. Припертый к стенке президентом чиновник отметил, что с момента инаугурации у него
практически не было коммуникации с командой президента.
"Какой будет модель будущей внешней
политики? Не видно. Какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы
от новой команды слышите то одно, то другое", – цитирует главу МИД страны "Украинская правда". "Есть много интервью вместо стратегии", – подцепил
Владимира Зеленского чиновник.
Министр считает, что сейчас у Украины "в принципе нет внешней
политики". "Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нет
проблем", – добавил Павел Климкин.
Напомним, конфликт между ним и произошел после
того, как украинский лидер пожаловался на то, что узнает о
внешней политике Киева из Сети. Он потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на ноту
России по украинским морякам.
В свою очередь Павел Климкин ответил, что не обязан согласовывать с
тексты нот. При этом чиновник подчеркнул, что его ответ
Москве был единственно возможным. 1 июля президент Украины направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь главу МИД к
дисциплинарной ответственности.