Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал команду президента страны. По его мнению, Владимир Зеленский не имеет видения внешней политики государства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал команду президента страны.По его мнению, Владимир Зеленский не имеет видениявнешней политики государства.Павел Климкин отвесил пощечину украинскому лидеру, ответив на нападкиВладимира Зеленского в свой адрес. Припертый к стенке президентом чиновник отметил, что с момента инаугурации у негопрактически не было коммуникации с командой президента."Какой будет модель будущей внешнейполитики? Не видно. Какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас выот новой команды слышите то одно, то другое", – цитирует главу МИД страны "Украинская правда". "Есть много интервью вместо стратегии", – подцепилВладимира Зеленского чиновник.Министр считает, что сейчас у Украины "в принципе нет внешнейполитики". "Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нетпроблем", – добавил Павел Климкин.Напомним, конфликт между ним и произошел послетого, как украинский лидер пожаловался на то, что узнает овнешней политике Киева из Сети. Он потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на нотуРоссии по украинским морякам.В свою очередь Павел Климкин ответил, что не обязан согласовывать стексты нот. При этом чиновник подчеркнул, что его ответМоскве был единственно возможным. 1 июля президент Украины направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь главу МИД кдисциплинарной ответственности.