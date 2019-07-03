Международный форум Развитие парламентаризма доказал свою востребованность и значимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговом пленарном заседании мероприятия. Организованный Госдумой форум собрал более 800 законодателей и экспертов из 132 стран.
Международный форум "Развитие парламентаризма" доказал свою востребованность и значимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговом пленарном заседании мероприятия. Организованный Госдумой форум собрал более 800 законодателей и экспертов из 132 стран.
Форум проходит второй раз и доказал свою востребованность и
значимость, а также актуальность и важность межпарламентского диалога, отметил
Путин. "В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене
мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается
современный мир", – подчеркнул глава государства.
Законодатели из разных стран мира обсуждали на мероприятии
борьбу с терроризмом, бедностью и неравенством, экологические проблемы,
развитие цифровой экономики и многие другие темы.
Повестку форума президент России назвал сложной и
противоречивой, наполненной реальными угрозами. Ответить на эти вызовы
эффективно можно только при осознании угроз всем мировым сообществом, уверен
Путин.
Законодатели наделены полномочиями выражать волю своих
народов, действовать в интересах людей, отметил российский лидер. Главной
миссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение объединительной и
конструктивной повестки, развитие экономических и гуманитарных связей между
странами и укрепление доверия между народами.
До итогового пленарного заседания в рамках форума прошла
конференция "Россия – Африка". Законодатели обсудили развитие
отношений России и стран континента. Мероприятие состоялось в преддверии
российско-африканского саммита. Он пройдет по инициативе Владимира Путина 24
октября в Сочи.
Второй международный форум "Развитие
парламентаризма" проходил с 1 по 3 июля. В эти дни Москва стала главной
мировой площадкой для межпарламентского диалога. В российскую столицу съехались
законодатели со всех уголков планеты – всего более 800 парламентариев и
экспертов.
По сравнению с прошлым годом количество участников выросло в
два раза, в том числе спикеров национальных парламентов. В 2018 году в работе
форума участвовали 19 глав национальных парламентов, в этом году – 41. Также
гостями форума стали представители 14 межпарламентских организаций.
В рамках мероприятия состоялась серия двусторонних встреч
Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумы провел
переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго, Эфиопии,
Замбии и других государств.