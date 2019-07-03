Международный форум Развитие парламентаризма доказал свою востребованность и значимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговом пленарном заседании мероприятия. Организованный Госдумой форум собрал более 800 законодателей и экспертов из 132 стран.

Международный форум "Развитие парламентаризма" доказал свою востребованность и значимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговом пленарном заседании мероприятия. Организованный Госдумой форум собрал более 800 законодателей и экспертов из 132 стран.Форум проходит второй раз и доказал свою востребованность изначимость, а также актуальность и важность межпарламентского диалога, отметилПутин. "В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обменемнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждаетсясовременный мир", – подчеркнул глава государства.Законодатели из разных стран мира обсуждали на мероприятииборьбу с терроризмом, бедностью и неравенством, экологические проблемы,развитие цифровой экономики и многие другие темы.Повестку форума президент России назвал сложной ипротиворечивой, наполненной реальными угрозами. Ответить на эти вызовыэффективно можно только при осознании угроз всем мировым сообществом, уверенПутин.Законодатели наделены полномочиями выражать волю своихнародов, действовать в интересах людей, отметил российский лидер. Главноймиссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение объединительной иконструктивной повестки, развитие экономических и гуманитарных связей междустранами и укрепление доверия между народами.До итогового пленарного заседания в рамках форума прошлаконференция "Россия – Африка". Законодатели обсудили развитиеотношений России и стран континента. Мероприятие состоялось в преддвериироссийско-африканского саммита. Он пройдет по инициативе Владимира Путина 24октября в Сочи.Второй международный форум "Развитиепарламентаризма" проходил с 1 по 3 июля. В эти дни Москва стала главноймировой площадкой для межпарламентского диалога. В российскую столицу съехалисьзаконодатели со всех уголков планеты – всего более 800 парламентариев иэкспертов.По сравнению с прошлым годом количество участников выросло вдва раза, в том числе спикеров национальных парламентов. В 2018 году в работефорума участвовали 19 глав национальных парламентов, в этом году – 41. Такжегостями форума стали представители 14 межпарламентских организаций.В рамках мероприятия состоялась серия двусторонних встречВячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумы провелпереговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго, Эфиопии,Замбии и других государств.