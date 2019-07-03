Тина Канделаки в очередной раз потрясла своими
достоинствами. Продюсер и телеведущая снялась в наряде, не скрывающем пышную
грудь.
Тина Канделаки в очередной раз потрясла своими
достоинствами. Продюсер и телеведущая снялась в наряде, не скрывающем пышную
грудь.
Тина Канделаки показала поклонникам, как она расслабляется
после трудового дня. На снимках телеведущая, облаченная в красный комбинезон,
отдыхает на диване. На столике перед ней – блюда с любимыми кушаньями.
Но вовсе не изыски грузинской кухни привлекли внимание
подписчиков. Откровенное декольте костюма Тины Канделаки оставляло мало простора
воображению. Поклонников такое зрелище привело в восторг.
"Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Даже
девушкам трудно не реагировать, Тина огонь", – признали комментаторы.
Недавно в Instagram появился снимок, на котором теледива позирует в джинсах и топе, который очень напоминает нижнее белье. Вид знаменитости показался поклонникам вызывающим. Они решили, что телеведущая, рекламирующая в посте мужскую косметику, специально прикрепила провокационное фото – чтобы привлечь внимание целевой аудитории.
Ранее возмутила подписчиков, поделившись секретом своей диеты. Гастрономические предпочтения ведущей взбесили россиян. Поклонники напомнили звезде, что большинство не пробовали и половины продуктов из ее списка.