Виталине Цымбалюк-Романовской идет 41-й год, но выглядит она как подросток – стройная, легкая, свежая. Даже без макияжа! А когда над ней поработают профессиональный визажист и парикмахер, то глаз невозможно отвести!

Виталине Цымбалюк-Романовской идет 41-й год, но выглядит она как подросток – стройная, легкая, свежая. Даже без макияжа! А когда над ней поработают профессиональный визажист и парикмахер, то глаз невозможно отвести!Окраску и укладку киевская пианистка любит делать в крутом салоне Павла Ваана на Кузнецком мосту, что в самом центре Москвы. Он считается одним из самых дорогих в России мастеров, который работает со звездами. Но так и бывшая жена Армена Джигарханяна – человек далеко не бедный, может себе позволить красивую жизнь! Да и никаких денег не жалко за удовольствие покорять, удивлять, влюблять в себя.Глядя на чаровницу Виталину Цымбалюк-Романовскую, хочется цитировать Александра Пушкина: "Я помню чудное мгновенье: // Передо мной явилась ты, // Как мимолетное виденье, // Как гений чистой красоты". Кажется, что эти слова очень точно описывают киевскую пианистку.Многочисленные поклонники в восторге от фотографий расфуфыренной пианистки! "Счастливая, молодая, красивая", "Великолепно. Восхищаюсь каждый раз вам", "Виталина заслуживает счастье", "Хороша, красива, грациозна", "Виталина, как хорошо, что добрые люди используют любой случай, чтобы написать вам самые красивые слова о своей любви к вам! Будьте счастливы!", – комментируют снимки восторженные подписчики киевской пианистки.Конечно, есть у Виталины недруги, которые, наверное, хотели бы видеть ее с метлой в руках на улицах столицы или за шитьем рукавиц в Можайской женской колонии. Но таковых меньшинство. Большая же часть людей целуют Цымбалюк-Романовской руки, благодарит, желает сил и процветания, считая ее ангелом во плоти. Она достойна любви, нежности и счастья!