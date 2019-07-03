У телеведущей и певицы Ольги Бузовой почти 16 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. Для сравнения, на Мадонну подписано 14 миллионов, на Шер – 1,2, а на Дональда Трампа – 13,6. Но где они и где Бузова!

У телеведущей и певицы Ольги Бузовой почти 16 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. Для сравнения, на Мадонну подписано 14 миллионов, на Шер – 1,2, а на Дональда Трампа – 13,6. Но где они и где Бузова!Получается, что каждый 9-й житель России подписан на Ольгу Бузову и следит за новостями из ее жизни. Интересно, верится ли самой звезде "Дома-2", что она столь популярна? Продюсер Андрей Разин в этом сильно сомневается. Он считает враньем и число реальных людей на странице Бузовой, и посты, которые она, якобы, пишет сама."Мне поступали предложения от команд, которые обеспечивают Instagram нашим звездам, – рассказал он у себя на странице. – Например, на Ольгу Бузову работают 100 человек, и все новости, все, что там пишется, и вся реклама, вся программная жизнь – она принадлежит именно этим людям. Именно они распоряжаются Instagram и сама Бузова практически не ведет там ничего"."Мне тоже предлагали такую услугу, чтобы я платил этой команде заработную плату и они мне накрутили подписчиков, – продолжает Разин. – Так, у Ольги Бузовой свыше 10.000.000 подписчиков. У Тимати и других звезд такая же ситуация. Но я отказался от этих услуг, веду Instagram сам и общаюсь лично. У меня нет левых подписчиков. Я этим очень горжусь и никакую команду я не содержу, как это делают некоторые звезды".Стоит заметить, что для Бузовой реклама в социальных сетях – отличный источник заработка. Средняя стоимость одного рекламного поста у нее на странице составляет 300-400 тыс. рублей, причем публикация в вечернее время оценивается дороже. Обычно Ольга выкладывает до 4 постов в неделю. Кроме того, участвует в продвижении конкурсов, что приносит еще несколько миллионов рублей за месяц. Упоминания различных брендов приносят Бузовой примерно 100 млн рублей в год, согласно данным Российского исследовательского агентства блоггеров.