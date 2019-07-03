Цель конференции Россия – Африка, которая проходит в рамках организованного Госдумой форума Развитие парламентаризма, – определить пути развития отношений Москвы со странами континента. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что конференция проходит в преддверии знакового события – саммита Россия – Африка, который состоится в Сочи 24 октября по инициативе президента Владимира Путина.

Цель конференции "Россия – Африка", которая проходит в рамках организованного Госдумой форума "Развитие парламентаризма", – определить пути развития отношений Москвы со странами континента. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что конференция проходит в преддверии знакового события – саммита "Россия – Африка", который состоится в Сочи 24 октября по инициативе президента Владимира Путина."Это будет первая полноформатная российско-африканскаявстреча на высшем уровне, не имеющая прецедентов в истории отношений России сафриканскими государствами, включая советский период, хотя в то время отношениябыли очень активными", – отметил спикер Госдумы.Отношения России и государств Африки всегда были основаны наравноправии и принципе невмешательства в дела суверенных стран, подчеркнулВолодин. "Цель этой конференции – определить пути этого развития", -подчеркнул законодатель. Он отметил, что эта работа уже началась в рамкахвторого форума "Развитие парламентаризма".Москва заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве сгосударствами континента, сказал спикер Госдумы, обращаясь к гостям форума.Речь идет о военно-технической кооперации, взаимодействии в борьбе стерроризмом, обеспечении кибербезопасности, а также о сотрудничестве вмашиностроении, современных технологиях, сельском хозяйстве, энергетике.По словам Володина, Африка играет заметную роль вмеждународных делах, чему способствует прогресс стран континента вэкономической и социальной сферах. В качестве примера спикер Госдумы привелинтеграционные проекты Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки.Новые перспективы для сотрудничества России и Африкиоткрывает сопряжение этих процессов с проектами Евразийского экономическогосоюза и ШОС, уверен председатель нижней палаты. Он напомнил о подготовке кподписанию меморандума о взаимодействии Евразийской экономической комиссии сАфриканским союзом.Доказательством активного развития отношений России состранами континента служит растущий торговый оборот. В прошлом году он превысил20 миллиардов долларов, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2017 годом.Показатель хороший, но недостаточный, указал спикер."Нам предстоит еще многое сделать, в том числе впарламентском измерении, для наращивания торгово-экономическоговзаимодействия", – сказал Володин.Для этого было бы правильно использовать межпарламентскиекоммуникации, налаживать контакты российских и африканских бизнесменов, сказалспикер Госдумы."Хорошей площадкой для этого могут стать форумы с участиемпарламентариев, представителей делового, экспертного сообществ, институтовгражданского общества. Приоритетом межпарламентской работы должна статьподдержка совместных бизнес-проектов и сближение законодательства в сферезащиты инвестиций, государственных гарантий", – добавил законодатель.Он призвал собравшихся на форуме парламентариев кгармонизации законодательства, чтобы бизнес в России и странах Африки могчувствовать себя одинаково уверенно.Также спикер Госдумы указал на важность развитиягуманитарных проектов."Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканскийуниверситет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новыевозможности сотрудничества с крупными российскими вузами", – отметилВолодин.Гармонизацию законодательства и сотрудничество внаучно-образовательной сфере спикер Госдумы предложил обсудить в ходеконференции. Он призвал к законодательной поддержке программ в области русскогоязыка и обеспечению подготовки учителей русского языка из стран Африки.Напомним, помимо конференции "Россия-Африка" врамках форума "Развитие парламентаризма" состоялась сериядвусторонних встреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран.Спикер Госдумы провел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы,Конго, Эфиопии, Замбии и других государств.Второй международный форум "Развитиепарламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицуприбыли более 800 законодателей и экспертов.Число гостей форума в этом году увеличилось в два раза: вработе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикернациональных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19председателей.