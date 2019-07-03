Цель конференции Россия – Африка, которая проходит в рамках организованного Госдумой форума Развитие парламентаризма, – определить пути развития отношений Москвы со странами континента. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что конференция проходит в преддверии знакового события – саммита Россия – Африка, который состоится в Сочи 24 октября по инициативе президента Владимира Путина.
Цель конференции "Россия – Африка", которая проходит в рамках организованного Госдумой форума "Развитие парламентаризма", – определить пути развития отношений Москвы со странами континента. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что конференция проходит в преддверии знакового события – саммита "Россия – Африка", который состоится в Сочи 24 октября по инициативе президента Владимира Путина.
"Это будет первая полноформатная российско-африканская
встреча на высшем уровне, не имеющая прецедентов в истории отношений России с
африканскими государствами, включая советский период, хотя в то время отношения
были очень активными", – отметил спикер Госдумы.
Отношения России и государств Африки всегда были основаны на
равноправии и принципе невмешательства в дела суверенных стран, подчеркнул
Володин. "Цель этой конференции – определить пути этого развития", -
подчеркнул законодатель. Он отметил, что эта работа уже началась в рамках
второго форума "Развитие парламентаризма".
Москва заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с
государствами континента, сказал спикер Госдумы, обращаясь к гостям форума.
Речь идет о военно-технической кооперации, взаимодействии в борьбе с
терроризмом, обеспечении кибербезопасности, а также о сотрудничестве в
машиностроении, современных технологиях, сельском хозяйстве, энергетике.
По словам Володина, Африка играет заметную роль в
международных делах, чему способствует прогресс стран континента в
экономической и социальной сферах. В качестве примера спикер Госдумы привел
интеграционные проекты Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки.
Новые перспективы для сотрудничества России и Африки
открывает сопряжение этих процессов с проектами Евразийского экономического
союза и ШОС, уверен председатель нижней палаты. Он напомнил о подготовке к
подписанию меморандума о взаимодействии Евразийской экономической комиссии с
Африканским союзом.
Доказательством активного развития отношений России со
странами континента служит растущий торговый оборот. В прошлом году он превысил
20 миллиардов долларов, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2017 годом.
Показатель хороший, но недостаточный, указал спикер.
"Нам предстоит еще многое сделать, в том числе в
парламентском измерении, для наращивания торгово-экономического
взаимодействия", – сказал Володин.
Для этого было бы правильно использовать межпарламентские
коммуникации, налаживать контакты российских и африканских бизнесменов, сказал
спикер Госдумы.
"Хорошей площадкой для этого могут стать форумы с участием
парламентариев, представителей делового, экспертного сообществ, институтов
гражданского общества. Приоритетом межпарламентской работы должна стать
поддержка совместных бизнес-проектов и сближение законодательства в сфере
защиты инвестиций, государственных гарантий", – добавил законодатель.
Он призвал собравшихся на форуме парламентариев к
гармонизации законодательства, чтобы бизнес в России и странах Африки мог
чувствовать себя одинаково уверенно.
Также спикер Госдумы указал на важность развития
гуманитарных проектов.
"Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский
университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые
возможности сотрудничества с крупными российскими вузами", – отметил
Володин.
Гармонизацию законодательства и сотрудничество в
научно-образовательной сфере спикер Госдумы предложил обсудить в ходе
конференции. Он призвал к законодательной поддержке программ в области русского
языка и обеспечению подготовки учителей русского языка из стран Африки.
Напомним, помимо конференции "Россия-Африка" в
рамках форума "Развитие парламентаризма" состоялась серия
двусторонних встреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран.
Спикер Госдумы провел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы,
Конго, Эфиопии, Замбии и других государств.
Второй международный форум "Развитие
парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицу
прибыли более 800 законодателей и экспертов.
Число гостей форума в этом году увеличилось в два раза: в
работе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикер
национальных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19
председателей.