Рустам Солнцев советует Елене Темниковой не отрицать связь с Ольгой Серябкиной, а извлечь пользу из раздутого скандала. Шоумен уверен, что это добавит хоть немного красок ее бесцветному творчеству.

Рустам Солнцев советует Елене Темниковой не отрицать связь сОльгой Серябкиной, а извлечь пользу из раздутого скандала. Шоумен уверен, чтоэто добавит хоть немного красок ее бесцветному творчеству.Скандал вокруг отношений бывших солисток группы SEREBRO и ихпродюсера Максима Фадеева разгорелся после заявлений Елены Темниковой. Певицазаявила, что у Фадеева был тайный роман с Ольгой Серябкиной. Серябкина, в своюочередь, откровенно рассказала об интимных отношениях с Темниковой – заявила,что они с Еленой жили вместе. Последняя теперь грозится подать в суд заклевету. Хотя Рустам Солнцев не понимает, зачем Елена опровергает заявленияОльги."Я только за – обожаю, когда красивые, нехудые девчонкимежду собой там что-то... Но Темникова встала в позу, бьет копытом и роетземлю: ничего не было, все ложь – доказывает она ошалевшей публике. По мне, такона это делает зря. Объясню, почему.Посмотрев на творчество Темниковой как певицы, пустившейся водиночное плавание, я могу сказать, что все это, конечно, ни о чем. Накрутка всоцсетях видна. Накрученные просмотры в YouTube – предполагаю, что они есть, скорее всего, я прав – атакже покупки ее треков на iTunesсвидетельствуют о том, что певица она аховая. Песни ее тыренные, идоказательств тому – легион. Музыка – то там заимствование, то сям. Ручкишаловливые, так и хочется чего-нибудь спереть", – высказывает Солнцев своемнение о произведениях певицы.По словам Солнцева, Темникова проигрывает в пиаре той жеБузовой – и при этом ей хочется достичь такой же популярности. А тут Серябкина дает ей отличный инфоповод -бери и пользуйся! Вместо этого нуднейшая Темникова встала в позу – "ничегоне было", вплоть до суда."Милочка, ты в своем уме? Ты должна этим воспользоваться!Ты молчи пока что, молчи. Не надо говорить, что ничего не было – это хотьмаленькую красочку добавляет к тому черно-белому, что у тебя есть. А так тывообще – книжечка без картинок. И твои последние концерты об этом просто кричат– людей мало и они недовольны", – обратился к Рустам Солнцев.Шоумен рекомендует перестать изображать изсебя святошу. И предстать перед народом в роли "сексуальной развратницы и любительницыоднополого секса". Солнцев уверен, что это пойдет артистке на пользу.