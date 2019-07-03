Рустам Солнцев советует Елене Темниковой не отрицать связь с
Ольгой Серябкиной, а извлечь пользу из раздутого скандала. Шоумен уверен, что
это добавит хоть немного красок ее бесцветному творчеству.
Рустам Солнцев советует Елене Темниковой не отрицать связь с
Ольгой Серябкиной, а извлечь пользу из раздутого скандала. Шоумен уверен, что
это добавит хоть немного красок ее бесцветному творчеству.
Скандал вокруг отношений бывших солисток группы SEREBRO и их
продюсера Максима Фадеева разгорелся после заявлений Елены Темниковой. Певица
заявила, что у Фадеева был тайный роман с Ольгой Серябкиной. Серябкина, в свою
очередь, откровенно рассказала об интимных отношениях с Темниковой – заявила,
что они с Еленой жили вместе. Последняя теперь грозится подать в суд за
клевету. Хотя Рустам Солнцев не понимает, зачем Елена опровергает заявления
Ольги.
"Я только за – обожаю, когда красивые, нехудые девчонки
между собой там что-то... Но Темникова встала в позу, бьет копытом и роет
землю: ничего не было, все ложь – доказывает она ошалевшей публике. По мне, так
она это делает зря. Объясню, почему.
Посмотрев на творчество Темниковой как певицы, пустившейся в
одиночное плавание, я могу сказать, что все это, конечно, ни о чем. Накрутка в
соцсетях видна. Накрученные просмотры в YouTube – предполагаю, что они есть, скорее всего, я прав – а
также покупки ее треков на iTunes
свидетельствуют о том, что певица она аховая. Песни ее тыренные, и
доказательств тому – легион. Музыка – то там заимствование, то сям. Ручки
шаловливые, так и хочется чего-нибудь спереть", – высказывает Солнцев свое
мнение о произведениях певицы.
По словам Солнцева, Темникова проигрывает в пиаре той же
Бузовой – и при этом ей хочется достичь такой же популярности. А тут Серябкина дает ей отличный инфоповод -
бери и пользуйся! Вместо этого нуднейшая Темникова встала в позу – "ничего
не было", вплоть до суда.
"Милочка, ты в своем уме? Ты должна этим воспользоваться!
Ты молчи пока что, молчи. Не надо говорить, что ничего не было – это хоть
маленькую красочку добавляет к тому черно-белому, что у тебя есть. А так ты
вообще – книжечка без картинок. И твои последние концерты об этом просто кричат
– людей мало и они недовольны", – обратился к Рустам Солнцев.
Шоумен рекомендует перестать изображать из
себя святошу. И предстать перед народом в роли "сексуальной развратницы и любительницы
однополого секса". Солнцев уверен, что это пойдет артистке на пользу.