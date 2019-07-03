Гарик Харламов решил ответить на вызов Джеймса Стейтема. Знаменитый актер снял ролик, на котором он эффектным ударом ноги открывает бутылку. Гарик Бульдог Харламов попал только по оператору.

Гарик Харламов решил ответить на вызов Джеймса Стейтема. Знаменитыйактер снял ролик, на котором он эффектным ударом ноги открывает бутылку. Гарик"Бульдог" Харламов попал только по оператору.Гарик Харламов предпринял две попытки повторить трюкСтейтема. Обе завершились провалом. В первый раз шоумен упал сам. Второй эпизодзавершился трагично: "Бульдог" сбил с ног оператора. "Вот иподошел к концу русский народный челендж "**** с разворота по оператору сбутылкой", всем спасибо, расходимся", – подписал ролик Харламов.Подписчики Гарика Харламова – люди с чувством юмора. Кое-ктопосоветовал шоумену позвать на помощь Панина. Другие поздравляют его с победойнад Плющенко – отмечая, что ему удалось выполнить пятерной тулуп. Особо ехидныекомментаторы рекомендуют Харламову попробовать тот же трюк на бутылке с "Кротом", пишет .