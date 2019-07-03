Гарик Харламов решил ответить на вызов Джеймса Стейтема. Знаменитый
актер снял ролик, на котором он эффектным ударом ноги открывает бутылку. Гарик
Бульдог Харламов попал только по оператору.
Гарик Харламов решил ответить на вызов Джеймса Стейтема. Знаменитый
актер снял ролик, на котором он эффектным ударом ноги открывает бутылку. Гарик
"Бульдог" Харламов попал только по оператору.
Гарик Харламов предпринял две попытки повторить трюк
Стейтема. Обе завершились провалом. В первый раз шоумен упал сам. Второй эпизод
завершился трагично: "Бульдог" сбил с ног оператора. "Вот и
подошел к концу русский народный челендж "**** с разворота по оператору с
бутылкой", всем спасибо, расходимся", – подписал ролик Харламов.
Подписчики Гарика Харламова – люди с чувством юмора. Кое-кто
посоветовал шоумену позвать на помощь Панина. Другие поздравляют его с победой
над Плющенко – отмечая, что ему удалось выполнить пятерной тулуп. Особо ехидные
комментаторы рекомендуют Харламову попробовать тот же трюк на бутылке с "Кротом", пишет .